Peloteando, en vivo | Lunes 9 de noviembre

No te pierdas lo más destacado del fin de semana: Liga MX, Isaac del Toro y mucho más

Este lunes 9 de noviembre de 2026, Peloteando de Claro Sports llega con todo lo que dejó la jornada 16 del Apertura 2026, el inicio de la concentración de la Selección Mexicana rumbo a la Nations League y el cierre de temporada de Isaac del Toro. La lucha por la cima de la Liga MX cambió de manos, mientras Chivas y América dejaron puntos en el camino.

Chivas dejó escapar la oportunidad de asumir el liderato general tras empatar 1-1 ante León. Ricardo Marín adelantó al Guadalajara, que además jugó buena parte del segundo tiempo con superioridad numérica, pero Paúl Bellón igualó al minuto 87. El equipo de Gabriel Milito llegó a 30 puntos y cerrará la fase regular frente a Cruz Azul.

En Ciudad Universitaria, Pumas y América igualaron 2-2 en un Clásico Capitalino marcado por decisiones arbitrales que generaron reclamos de ambos equipos. El partido tuvo dos penales, un gol anulado después de la revisión del VAR y varias acciones discutidas. Las Águilas alcanzaron 30 unidades y dejaron pasar otra oportunidad de recuperar el primer puesto.

Quien sí aprovechó la jornada fue Cruz Azul, que derrotó 3-2 a Tigres en el Estadio Universitario y se convirtió en el nuevo líder del Apertura 2026 con 32 puntos. Rodolfo Rotondi marcó el tanto definitivo para La Máquina, que sumó su quinta victoria consecutiva y llegará a la última fecha dependiendo de sí misma para terminar en la cima de la clasificación.

Fuera de la Liga MX, la Selección Mexicana inició su concentración en Mayakoba, Playa del Carmen, bajo las órdenes de Rafael Márquez. El Tricolor prepara el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica, programado para el 14 de noviembre en Kingston, con un trabajo enfocado también en la adaptación al calor y la humedad que encontrará en el Caribe.

Además, Isaac del Toro cerró su temporada 2026 con una victoria en el Tour de France Singapore Criterium. El mexicano lanzó su ataque en los kilómetros finales y superó al francés Paul Seixas para quedarse con el triunfo en Singapur. Todo esto y más será parte de la información de este lunes en Peloteando de Claro Sports.