La Granja VIP 2026: ¿Quién puede ganar la prueba del capataz hoy 9 de noviembre y cuáles son los beneficios?

El reality más polémico del país comienza una nueva semana buscando a su nuevo líder

¿Quién será El Capataz de este 9 de noviembre? | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 comienza su décima semana este lunes 9 de noviembre con una nueva Prueba del Capataz, en la que los participantes buscarán obtener la inmunidad y el control de las actividades dentro del reality de TV Azteca. La competencia llega después de una gala de eliminación que provocó dos salidas y modificó las posibilidades de los habitantes que permanecen en el programa.

El domingo 8 de noviembre, Fernando Lozada se convirtió en el noveno eliminado de la temporada, después de recibir la menor cantidad de votos del público. Durante la misma transmisión, Natalia Alcocer solicitó abandonar voluntariamente la competencia por motivos personales relacionados con su bienestar emocional. Ambas salidas redujeron a nueve el número de participantes.

Con este panorama, la elección del nuevo Capataz tendrá consecuencias en las nominaciones y las estrategias de los concursantes. El ganador asegurará su permanencia durante la décima semana, mientras que los demás participantes deberán enfrentar las pruebas y decisiones que determinarán al siguiente eliminado.

¿Quién gana la prueba del Capataz hoy 9 de noviembre en La Granja VIP 2026?

Hasta la mañana de este lunes 9 de noviembre, La Granja VIP 2026 no ha confirmado al ganador de la décima Prueba del Capataz. El resultado se conocerá durante la gala nocturna, programada para las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Antes de la prueba definitiva, los participantes elegibles deberán disputar las dinámicas clasificatorias.

Sin embargo, Ivonne Montero aparece entre las principales aspirantes al liderazgo, pues tiene asegurada su participación en la prueba por el beneficio de El Más Gallito. La actriz obtuvo esta ventaja después de su participación en la Asamblea del miércoles 4 de noviembre, cuando recibió el respaldo del público. Su permanencia tras la eliminación del domingo le permitirá aprovechar el pase que consiguió.

Rafael Mercadante, Julio Camejo, Kevyn ‘Bicolor’ Contreras y Manelyk González también permanecen como granjeros, por lo que podrían buscar uno de los lugares disponibles en la prueba definitiva, de acuerdo con las reglas y resultados de las clasificatorias. Hasta el momento, no se ha confirmado que los cuatro hayan conseguido su pase a la final.

Por otra parte, Daniela Alexis ‘La Bebeshita’, Mario ‘Mono’ Osuna, Kunno y Niurka Marcos fueron designados peones para la décima semana, condición que les impide participar en la competencia habitual por el liderazgo. Los cuatro deberán cumplir con las labores correspondientes y permanecer en el granero.

Cabe recordar que Rafael Mercadante fue el ganador de la Prueba del Capataz del pasado 2 de noviembre, tras superar a Natalia Alcocer, Niurka Marcos y Mono Osuna. Su victoria le permitió obtener inmunidad durante la novena semana y ejercer autoridad sobre sus compañeros.

Además de la elección del Capataz, este lunes también se conocerá el Legado de Fernando Lozada, quien antes de abandonar el reality eligió a un participante para enviarlo directamente a la tabla de nominados. Esta decisión tendrá consecuencias para la eliminación del próximo domingo 15 de noviembre.

¿Cuáles son los beneficios del Capataz en La Granja VIP 2026?

El principal beneficio del Capataz de La Granja VIP es la inmunidad durante toda la semana, lo que significa que el ganador no puede ser nominado ni eliminado mientras conserve el cargo. Esta protección adquiere importancia en la recta final de la competencia, ya que garantiza una semana más dentro del programa.

Además, el Capataz obtiene acceso a una suite privada con mayores comodidades, entre ellas una cama, baño con tina y alimentos exclusivos. También cuenta con la posibilidad de compartir la habitación con otro participante, conforme a las reglas de la producción.

El liderazgo también implica responsabilidades. El Capataz debe distribuir y supervisar las labores de sus compañeros, organizar actividades relacionadas con el mantenimiento de la granja y vigilar que se cumplan las tareas asignadas. Su desempeño puede tener consecuencias sobre el presupuesto semanal de alimentos.

Otra de sus facultades está relacionada con el Duelo de Nominación de los martes, pues participa en la selección de los concursantes que se enfrentarán para evitar quedar en riesgo de eliminación. Por ello, ganar el puesto no solamente representa una ventaja personal, sino también una oportunidad de influir en las decisiones de la semana.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones? TV y streaming

La Prueba del Capataz de este lunes 9 de noviembre se transmitirá a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca Uno. La señal también estará disponible de manera gratuita en el sitio oficial de TV Azteca y en su aplicación.

El reality mantiene su programación de lunes a viernes a las 20:30 horas, mientras que las galas dominicales de eliminación comienzan habitualmente a las 20:00 horas. Las actividades principales de cada semana incluyen la elección del Capataz el lunes, el Duelo el martes, la Asamblea de nominaciones el miércoles, la Salvación el jueves y la Traición el viernes.

Para quienes desean seguir la convivencia de los participantes durante las 24 horas, Disney+ ofrece acceso a la transmisión continua mediante suscripción. TV Azteca también dispone de contenidos y señal en vivo a través de sus plataformas digitales, donde los espectadores pueden consultar las novedades de la segunda temporada.