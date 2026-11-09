Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado tiro con arco finales femenil en directo hoy 9 de noviembre

Publicado por Adriana Díaz

El tiro con arco de Dakar 2026 entra en su etapa decisiva este lunes 9 de noviembre, con las eliminatorias femeniles y la disputa de las medallas de oro y bronce, en vivo por Claro Sports

El tiro con arco de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 continuará este lunes 9 de noviembre con las eliminatorias individuales de la rama femenil, en una jornada que definirá a las nuevas medallistas de la especialidad. Las jóvenes arqueras comenzarán su actividad con los enfrentamientos de octavos de final, en busca de avanzar a las siguientes rondas y mantenerse en la pelea por el podio. La competencia de arco recurvo pondrá a prueba la precisión de las participantes en duelos de eliminación directa.

La actividad continuará con los cuartos de final y las semifinales, antes de disputar los enfrentamientos por las medallas de bronce y oro, que podrán seguirse en vivo a través de las pantallas de Claro Sports. La jornada permitirá conocer a la campeona olímpica juvenil de la rama femenil, mientras que el programa de tiro con arco concluirá el martes 10 de noviembre con las eliminatorias y finales de equipos mixtos.

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