¿Doble rasero de Lorenzo? Nacional pierde a dos jugadores en finales y Boca se queda con Montero

Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, dos piezas importantes del Verdolaga, se perderán la llave de semifinales de Copa BetPlay.

Néstor Lorenzo y el revuelo en Atlético Nacional | AFP

La Selección Colombia ya tiene su lista de citados rumbo a la doble confrontación ante Chile. Después de un año muy movido, en noviembre, la Tricolor se acercará a su fanaticada en Cali y posteriormente recalará en el Estadio Nacional de Santiago para disputar sus duelos ante el combinado austral. Un total de 26 jugadores fueron elegidos por Néstor Lorenzo para entrar en el ruedo.

Atlético Nacional es el equipo a nivel local más interesante para el estratega. El Verdolaga llega con cuota de dos jugadores que forman parte del proceso de recambio: Juan Manuel Rengifo entra en la conversación por refrescar la zona creativa, además de Samuel Velásquez, una luz de esperanza en medio de las dificultades por consolidar un lateral izquierdo. Hasta ahora, es la única cuota de la Liga BetPlay que forma parte del llamado.

Entretanto, si se habla de los arqueros, Álvaro Montero no estará presente en medio de fechas cruciales para Boca Juniors. El Xeneize, muy cerca de salir campeón por la tabla anual de Liga, también tiene encima semifinales de Copa Argentina y la propia cita cumbre de Copa Sudamericana, en Barranquilla, contra Atlético Mineiro. Al ser directo protagonista, Lorenzo decidió relegarlo de la convocatoria para que se centre en los objetivos de su club.

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¿Doble rasero?

Aquí entra un nuevo debate acerca de lo que dejó la convocatoria. Atlético Nacional también entró en una fase decisiva del año por los títulos domésticos: clasificó a semifinales de Copa BetPlay, donde deberá medirse a Once Caldas por un boleto de cara a la última llave. No es trasnocho perderse la última fecha de Liga, pues el Verdolaga ya está clasificado y podría asegurar anticipadamente la ventaja deportiva.

Sin embargo, queda en el debate si hay criterios diferentes para elegir jugadores en momentos clave. Ni Velásquez ni Rengifo estarán para el triple enfrentamiento ante el Once Caldas, uno por Liga y los dos de Copa. Mientras tanto, Álvaro Montero sí podrá estar disponible para su equipo en Argentina; de lo contrario, claramente estaría en el equipo nacional.

Boca, por su parte, disputará un solo partido de semifinal ante Banfield el próximo sábado 14 de noviembre. A la siguiente semana se le vendrá la final de Sudamericana, que tendrá lugar apenas termine la fecha FIFA de amistosos para las selecciones de este lado del mundo. La decisión poco gustó entre los hinchas del conjunto paisa.

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Lo de Rengifo puede solucionarse con mayor facilidad. Hay una amplia gama de jugadores que puede escoger Lucas González: Elías Cabrera, Edwin Cardona o el propio James Rodríguez. Sin embargo, el tema de Samuel Velásquez genera alerta, ya que Milton Casco, su competencia por el puesto, no ha tenido su mejor temporada.

Así las cosas, Velásquez y Rengifo volverían a integrarse a Atlético Nacional después del martes 17 de noviembre. Ese día, en un vuelo a Medellín, retornarán para iniciar los cuadrangulares de la Liga con el objetivo de que el cuadro verde logre certificar su condición de candidato al título.

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