Aldair Quintana se mantiene, Camilo Vargas y Devis Vásquez vuelven: arqueros de Colombia para el cierre del 2026

Camilo Vargas fue el portero titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y atajó todos los partidos de la cita orbital.

Camilo Vargas, portero de Colombia/ REUTERS/Bernadett Szabo.

La Selección Colombia se mide en doble fecha FIFA a Chile, el primer partido será en Cali, Valle del Cauca y el segundo será en Santiago, con estos compromisos ambos países culminan su 2026. Por tal motivo el profesor Néstor Lorenzo confirmó la lista de convocados que encararán estos dos compromisos.

Sin lugar a dudas uno de los puestos en el terreno de juego que más da para el debate, es la portería. En esta ocasión los citados fueron Camilo Vargas del Atlas de México, Devis Vásquez de la Roma de Italia y Aldair Quintana de Independiente del Valle de Ecuador. El ex-Atlético Bucaramanga se mantuvo, pero Álvaro Montero y Kevin Mier no estarán en esta oportunidad.

Camilo Andrés Vargas Gil

Una de las ausencias más notorias en la pasada convocatoria de Colombia, de la fecha FIFA de septiembre y octubre donde la ‘Tricolor’ empató con México, perdió con Paraguay y venció a Perú, fue precisamente Camilo Vargas, el ídolo del Atlas de México increíblemente fuera del listado y la pregunta que todo el ambiente futbolero colombiano era si su tiempo en la Selección ya había pasado, ya que tiene 37 años y mejor se le daría rodaje a las nuevas generaciones del arco.

Devis Estiven Vásquez Llach

El guardameta de Barranquilla vuelve a recibir una convocatoria después de 3 años, la última ocasión había sido en septiembre del 2023 cuando la ‘Tricolor’ jugaba Eliminatorias de la CONMEBOL para el Mundial del 2026 en Norteamérica. Allí tenían partidos ante Venezuela y Chile, pero en ninguno de los dos sumó minutos.

En junio del presente año fue transferido del Besiktas a la Roma, en la actual temporada solo cuenta con un partido, debutó recientemente cuando la ‘Loba’ visitó al Manchester United en Inglaterra por la fase Liga de la UEFA Champions League. Infortunadamente para los intereses de Devis Vásquez su equipo cayó 3-2 en Old Trafford, había atajado un penal a Bruno Fernandes pero por invasión lo repitieron y allí el portugués lo convirtió.

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Aldair Alejandro Quintana Rojas

En medio de lo que fue la oficialización que David Ospina se retiraba del fútbol profesional, todo parece indicar que Aldair Quintana es uno de los llamados a ser parte de ese cambio generacional en el arco colombiano. El ibaguereño respalda sus convocatorias a la Selección, ya que es el guardameta titular de Independiente Del Valle, líder solitario del fútbol ecuatoriano y que jugó cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

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