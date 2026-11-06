More Mosqueda y Capi Beltrán calientan el Pumas vs América: “Les tengo un odio deportivo muy grande”

Los exjugadores de América y Pumas protagonizaron un cara a cara exclusivo en Peloteando, donde analizaron el clásico, a sus técnicos y la rivalidad

El Clásico Capitalino definirá el futuro inmediato de ambos equipos | AFP

El Clásico Capitalino comenzó a jugarse fuera de la cancha. En una edición especial de Peloteando, More Mosqueda y Capi Beltrán protagonizaron un cara a cara en el que analizaron el momento de ambos equipos, el trabajo de sus entrenadores y la rivalidad que vivieron durante sus carreras. A un día del enfrentamiento en Ciudad Universitaria, los dos compartieron sus pronósticos y recordaron lo que significaba enfrentar al rival.

“Mira, yo a los Pumas les tengo un odio deportivo muy grande, muy grande. La verdad no me caía nada bien, nada bien, nada bien por muchos temas en fuerzas básicas”, reconoció Mosqueda, mientras que Beltrán respondió desde su experiencia con los universitarios: “El partido que más me gustaba ganar y disfrutaba ganar, evidentemente, era contra el América”.

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Las Águilas llegan a la jornada 16 como líderes del Apertura 2026 con 29 puntos, aunque acumulan tres partidos sin ganar. Pumas, por su parte, ocupa el décimo lugar con 20 unidades y necesita sumar para mantener sus aspiraciones de Liguilla. Para More, la clasificación no elimina las preocupaciones sobre el funcionamiento azulcrema.

“El América llega con un tema diferente en cuanto a que ya está calificado. Sin embargo, creo que la preocupación por el América es el funcionamiento, defensivamente le está costando trabajo, mantener el cero, poder cerrar los partidos y al final Pumas se está jugando un tema distinto”.

“Yo creo que va a ser un partido como son estos clásicos, intensos, aguerridos, donde seguramente va a haber poco espacio y el equipo que tenga menos errores ganará. América ha tenido en ese sentido muchas fallas defensivas y yo creo que Pumas tratará de generar situaciones para ganar el partido”, añadió el exjugador americanista.

Beltrán coincidió en las dificultades defensivas del conjunto de Coapa, pero también advirtió que los universitarios necesitan corregir sus propios problemas para competir durante los 90 minutos.

“Comparto lo de More. Me parece que si algo ha fallado el América, a pesar de los refuerzos, ha sido el tema defensivo. Pumas tiene una deuda durísima en este torneo en casa. Perdió poder en el Universitario después del torneo que hizo con Efraín Juárez y ha sido inconsistente”.

“Entonces creo que Universidad tiene que hacer un partido perfecto, con muchísimo orden. Desde el primer minuto salir a dejar todo en la cancha y sobre todo, reitero, la consistencia. Buscar que los 90 minutos el equipo esté mejor porque los lapsos en donde el rival juega de mejor manera le suele hacer daño y creo que eso ha sido clave para que Pumas hoy esté peleando todavía la posibilidad de estar en lugares de Liguilla. Hoy no los tiene y entonces por eso es un partido vital para sus aspiraciones”, explicó.

¿Cómo califican el trabajo de Guillermo Almada y Esteban Solari?

Ambos clubes estrenaron entrenador para el Apertura 2026. Guillermo Almada asumió el proyecto del América, mientras que Esteban Solari llegó a Pumas después de la salida de Efraín Juárez. Los dos exfutbolistas también evaluaron los cambios en el banquillo y las dificultades que han enfrentado sus respectivos equipos.

Mosqueda consideró que Almada ha tenido que imponer su metodología mientras trabaja con un plantel que todavía atraviesa un proceso de reconstrucción.

“Muy en su forma, muy en ser intenso con los jugadores. Me pareció que le costó a mitad de torneo el hecho de su metodología. Inclusive salieron algunos chismes ahí de que algunos jugadores no estaban contentos, de que se generaba mal ambiente en cuanto a sus formas. Sin embargo, ha encontrado en los resultados el apoyo para que el equipo se consolide de mejor manera”.

Por su parte, Beltrán señaló que la transición en Pumas ha resultado complicada por el vínculo que existía entre Efraín Juárez y la afición, además de la presión que representa la sequía de títulos del conjunto universitario.

“A ver, no es fácil. Reiniciar un proyecto después de haber perdido la final, después de la identificación que tenía Efraín con la afición de Pumas y sobre todo con el peso de más de 15 años de no obtener un título”.

“Creo que de repente le ha faltado su lectura de juego en algunos partidos para poder dar un giro a un resultado adverso. También creo que no le ha ayudado el nivel de algunos de sus jugadores y desafortunadamente también ha sido presa de lesiones. Entonces creo que el trabajo es bueno a secas, con la dificultad que le menciono y con el reto de que en estos últimos partidos se juegue la vida”, apuntó.

Las amenazas y provocaciones dentro de la cancha en un Pumas vs América

El cara a cara también dejó espacio para recordar los enfrentamientos entre futbolistas. Beltrán reconoció que los clásicos podían llevar a intercambios de palabras y advertencias, aunque aclaró que no acostumbraba amenazar a sus rivales.

“A ver, en la cancha se dicen muchas cosas, sobre todo en un Pumas-América. Digo, casualmente no nos tocó enfrentarnos en un Pumas-América, nos tocó ya en otra institución, pero vaya, pues sí, de repente hay cierta calentura dentro del terreno de juego. Es acercarte y ‘ya para, ya no corras tanto’. Al final de cuentas no era mucho de amenazar a los rivales, pero sí, de repente, ‘ya paren de correr, esto se está poniendo muy bravo’ o ‘te vamos a tener que bajar de una patada’ o algo”.

Mosqueda coincidió en que ese tipo de intercambios formaban parte de la competencia.

“Yo creo que por la zona en la que yo jugaba a veces no hubiera sido tan fácil que yo pudiera chocar con él, pero bueno, al final, como bien lo dice el Capi, nos decimos un montón de cosas y las cosas quedan ahí. Y pues de defensa a volante o de defensa a delantero, normalmente se dice lo mismo: ‘Ahorita que te agarre’. Pero no, máximo respeto para el Capi y para toda su jerarquía”.

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La conversación terminó con dos pronósticos distintos. Mosqueda confía en la calidad individual del América para imponerse en Ciudad Universitaria y considera que las Águilas tienen mejores argumentos ofensivos.“Yo creo que el América va a ganar 2-1. Yo lo veo superior individualmente, de adelante, de la mitad para arriba. Creo que el América es superior y creo que va a ganar dos por uno”.

Beltrán, en cambio, anticipó un enfrentamiento equilibrado. “Más allá de la necesidad que hoy tiene Pumas de ganar el partido, yo veo un empate, veo un partido muy parejo y creo que va a terminar en empate”, sentenció.