Denver Nuggets vs Indiana Pacers, en vivo desde la Arena CDMX: ¿Cuándo es, a qué hora y dónde ver el partido de la NBA en México?

La CDMX recibe su partido 16 de temporada regular del mejor básquetbol del mundo. Conoce todos los detalles para seguir el partido

Pacers vs Nuggets: horario y dónde ver el juego de la NBA en México | Claro Sports

La NBA está de regreso en la CDMX. Este fin de semana se juega el Mexico City Game 2026, con uno de los mejores juegos que ha tenido la Asociación en territorio mexicano: los Indiana Pacers ante los Denver Nuggets.

Se enfrentan en la Arena CDMX el campeón de la temporada 2023, los Nuggets, con uno de los mejores jugadores de la historia, Nikola Jokic. Su rival, los Pacers, que estuvieron en las Finales de la NBA en 2025 y buscan dejar atrás una temporada plagada de lesiones en la 25/26 y volver a ser contendientes dentro de la Conferencia Este.

Denver llega al partido con marca de 4-3, mientras que Indiana perdió cinco partidos consecutivos, comenzando el día que se lesionó Tyrese Haliburton, pero terminó la mala racha en su último partido, cuando vencieron a los Grizzlies, equipo donde milita Karim López.

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Indiana era uno de siete equipos que no habían jugado nunca en territorio mexicano, sea pretemporada o partido de la fase regular. Serán ellos los locales y quieren ganarse más aficionados al regalar playeras doradas a todos los que se den cita en la Arena CDMX este fin de semana.

We're bringing the GOLD OUT to Mexico City 🟡



Arena CDMX will be draped in gold with each fan in attendance getting a Gold Out t-shirt.



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Llevamos el GOLD OUT a la Ciudad de México 🟡



La Arena CDMX se vestirá de amarillo y cada aficionado que asista recibirá una camiseta del… pic.twitter.com/3jnk3XYIaz — Indiana Pacers (@Pacers) November 3, 2026

Denver Nuggets vs Indiana Pacers: fecha y horario del partido de la NBA en México

El partido de la NBA en México de esta temporada está programado para el sábado 7 de noviembre. Se juega en la Arena CDMX, la sede de 14 partidos previos del mejor básquetbol del mundo en nuestro país. El partido dará inicio en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el partido de la NBA en México, Denver Nuggets vs Indiana Pacers? TV y online

El juego entre Indiana Pacers y Denver Nuggets lo podrás seguir por TV en México en la señal de ESPN, además del NBA League Pass. En Claro Sports también podrás seguir las acciones del NBA Mexico City Game en directo online.

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NBA Mexico City Game 2026: ¿Qué estrellas jugarán en la Arena CDMX?

El juego entre Pacers y Nuggets perdió a una de sus principales figuras, ya que Indiana no contará con Tyrese Haliburton. El base titular del equipo, campeón olímpico en Paris 2024 y quien les tuvo a una victoria de ganar las Finales en 2025 sufrió una lesión muscular hace par de semanas que le deja fuera del partido en la CDMX.

Así que por los Pacers, sigue la base del equipo que ganó la Conferencia Este hace par de temporadas (Pascal Siakam, Andrew Nembhard y Aaron Nesmith), además de dos de Ivica Zubac y Kelly Oubre Jr.

En los Denver Nuggets están las principales figuras. La afición mexicana podrá ver a uno de los mejores jugadores de la historia, Nikola Jokic, quien viene de conseguir su triple doble número 201 en su carrera en su anterior partido.

Junto a Jokic está su escudero de la última década, el canadiense Jamal Murray, quien fue elegido al Juego de Estrellas por primera vez en 2026. Aaron Gordon, quien tuvo par de participaciones memorables en el concurso de clavadas, también sigue en el equipo, y este verano sumaron a DeMar DeRozan para apuntalar la segunda unidad.

Todos los resultados de los partidos de temporada regular de la NBA en México

Fuera de Estados Unidos y Canadá, México es el país que ha recibido más partidos de temporada regular. La historia comenzó en 1997, con el Rockets vs Mavericks. Los últimos 14 juegos fueron en la Arena Ciudad de México, estadio que recibirá el Pacers vs Nuggets.