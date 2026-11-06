Hugo Cuypers convocado por Bélgica: Rayados perderá a su goleador en plena lucha por la Liguilla

El delantero de Rayados de Monterrey recibió su primera convocatoria con la selección de Bélgica a los 29 años

Hugo Cuypers es convocado por Bélgica | Imago7

Hugo Cuypers vive uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero de Rayados de Monterrey recibió su primera convocatoria con la selección de Bélgica a los 29 años, después de una temporada en la que ha marcado 25 goles entre la MLS, la Liga MX y la Leagues Cup.

El atacante fue una de las principales novedades en la convocatoria presentada por Mark van Bommel, seleccionador de Bélgica, para los encuentros frente a Turquía e Italia correspondientes a la UEFA Nations League.

Sin embargo, la noticia que representa un reconocimiento para Cuypers también significa un problema para Matías Almeyda, quien no podrá contar con su delantero para el partido pendiente de Rayados frente a Querétaro, programado durante la fecha FIFA de noviembre. La ausencia del belga llega en un momento delicado para Monterrey, que se encuentra peleando por asegurar uno de los ocho boletos disponibles para la Liguilla del Apertura 2026.

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¿Cuántas veces ha sido convocado Hugo Cuypers con Bélgica?

Hugo Cuypers recibió su primera convocatoria con la selección mayor de Bélgica a los 29 años, después de destacar durante 2026 con el Chicago Fire de la MLS y posteriormente con Rayados de Monterrey.

El delantero comenzó el año en Estados Unidos, donde consiguió 16 anotaciones con el Chicago Fire, antes de incorporarse al conjunto albiazul. Desde su llegada a Monterrey, Cuypers ha mantenido su capacidad goleadora y se ha convertido en uno de los principales referentes ofensivos del equipo de Matías Almeyda.

En el Apertura 2026 suma seis goles en la Liga MX, además de otros tres tantos conseguidos durante la Leagues Cup. En total, el futbolista registra 25 anotaciones durante 2026, números que acompañan su primera oportunidad de representar a Bélgica en el futbol internacional.

La selección de Bélgica tendrá dos compromisos durante la fecha FIFA de noviembre, ambos correspondientes a la fase de grupos de la UEFA Nations League. El primer encuentro será el jueves 12 de noviembre, cuando visite a Turquía, posteriormente, el domingo 15 de noviembre, el conjunto belga recibirá a Italia en su segundo compromiso de la ventana internacional.

Los encuentros representan una oportunidad para que Hugo Cuypers debute con la selección mayor de su país, aunque su participación dependerá de las decisiones del cuerpo técnico.

¿Por qué Hugo Cuypers no jugará con Rayados ante Querétaro?

La convocatoria de Hugo Cuypers provocará una baja importante para Monterrey en la recta final del Apertura 2026. El delantero no estará disponible para el partido pendiente de la jornada 7 frente a Querétaro, programado para el sábado 14 de noviembre en el Estadio La Corregidora.

El compromiso coincide con la concentración de la selección de Bélgica, que disputará sus encuentros de la UEFA Nations League durante esa misma semana. La ausencia representa un desafío para Matías Almeyda, especialmente porque Rayados necesita sumar puntos para asegurar su clasificación a la Liguilla.

Además, Monterrey tampoco podrá contar con Jesús Corona, quien fue convocado por la Selección Mexicana para sus compromisos internacionales. De esta manera, el entrenador argentino deberá buscar alternativas ofensivas para enfrentar a los Gallos Blancos en un encuentro que podría resultar determinante para el futuro de Rayados en el campeonato.

El 2026 ha representado un año importante en la carrera de Hugo Cuypers, el atacante comenzó la temporada como uno de los goleadores del Chicago Fire, posteriormente llegó a Rayados de Monterrey y consiguió mantener su productividad ofensiva tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup.

Ahora, su rendimiento le abre las puertas de la selección mayor de Bélgica por primera ocasión. Hugo Cuypers cumplirá el sueño de concentrarse con Bélgica, mientras Matías Almeyda tendrá que encontrar la manera de ganar sin su goleador en uno de los partidos más importantes del cierre del Apertura 2026.