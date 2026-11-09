Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado atletismo finales femenil y varonil en directo hoy 9 de noviembre

El atletismo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 vivirá su segunda jornada de actividades con 12 finales que repartirán medallas en pruebas de pista y campo

¡La actividad no se detiene! El atletismo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 continuará este lunes 9 de noviembre con una jornada que contempla 12 finales, en las que los representantes de distintos países buscarán subir al podio. El Estadio Iba Mar Diop, en Senegal, será el escenario de las competencias de velocidad, medio fondo, fondo, saltos y lanzamientos, en el segundo de los tres días programados para esta disciplina y que podrás seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Las pruebas de pista tendrán como protagonistas las finales de los 400 metros planos, tanto en la rama varonil como femenil, además de los 800 metros femeniles y los 1,500 metros varoniles. El programa también incluye los 3,000 metros femeniles, los 2,000 metros con obstáculos varoniles y los 110 metros con vallas varoniles, competencias que definirán a nuevos medallistas juveniles en diferentes distancias.

Las pruebas de campo también repartirán preseas con las finales de salto de altura, lanzamiento de bala y lanzamiento de disco en la rama varonil, mientras que las mujeres buscarán las medallas en salto de longitud y lanzamiento de jabalina. Estas cinco competencias complementarán el programa de finales del día, con oportunidades de podio para especialistas en saltos y lanzamientos.

Además de las 12 finales, la jornada contará con semifinales de los 800 metros varoniles y los 400 metros con vallas en ambas ramas, cuyos participantes buscarán avanzar a las pruebas por las medallas del martes 10 de noviembre. Con ello, el atletismo entrará en la parte decisiva de su programa en Dakar 2026, antes de concluir sus actividades con las últimas finales previstas para el tercer día de competencias.