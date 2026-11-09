Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 9 de noviembre? Azules o Rojos

Una nueva semana de competencias inicia y los equipos están listos para dar su máximo esfuerzo y mostrar supremacía en las pistas

¿Quién gana la Villa 360 hoy 9 de noviembre? | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 inicia una nueva semana de competencia este lunes 9 de noviembre, después de una jornada de eliminación que modificó la composición de los equipos. Los Rojos y Azules regresan a los circuitos con el objetivo de conseguir ventajas para las próximas pruebas y disputar los beneficios de la Villa 360.

El Juego por la Ventaja forma parte de las competencias habituales de los lunes, una prueba que permite a los participantes obtener beneficios para los enfrentamientos posteriores. Además, la lucha por las instalaciones de descanso representa uno de los momentos que pueden influir en el desarrollo de la semana.

La eliminación de Paulina Menchaca, ocurrida el domingo 8 de noviembre, también tendrá consecuencias en la estrategia de los equipos. Los atletas deberán reorganizar sus enfrentamientos para afrontar los circuitos y evitar nuevas bajas.

Con este panorama, los seguidores del programa buscan conocer qué equipo ganará la Villa 360 este lunes 9 de noviembre, a qué hora comienza Exatlón México y dónde seguir la transmisión en vivo. Estos son los detalles de la jornada y lo que se conoce sobre sus resultados.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy lunes 9 de noviembre y dónde ver en vivo?

Exatlón México se transmite este lunes 9 de noviembre de 2026 a partir de las 18:30 horas, tiempo del centro de México, por la señal de Azteca UNO. Los aficionados también pueden seguir la competencia a través de la plataforma de streaming Disney+, que cuenta con el contenido del reality deportivo.

La décima temporada del programa mantiene su horario habitual de lunes a viernes, mientras que los domingos la transmisión comienza a las 18:00 horas para presentar las pruebas de Supervivencia y el Duelo de Eliminación.

¿Quién gana la serie por la Villa 360 de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Hasta la mañana de este lunes 9 de noviembre, no existe un resultado oficial confirmado sobre el ganador de la Villa 360. Los equipos Rojo y Azul deberán enfrentarse en los circuitos para definir quién obtiene el derecho de ocupar las instalaciones durante los próximos días.

Los Rojos llegan después de ganar las cuatro Batallas por la Supervivencia de la semana 11, resultados que provocaron una nueva eliminación del conjunto Azul. Sin embargo, esos antecedentes no garantizan que el equipo escarlata consiga la victoria en la disputa de este lunes.

La jornada también contempla el Juego por la Ventaja, una prueba que permite obtener beneficios para los siguientes enfrentamientos. El desenlace de la Villa 360 deberá confirmarse durante la emisión del programa o mediante los canales oficiales de Exatlón México.

¿Qué es el duelo por la Villa 360 y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Villa 360 es uno de los premios que disputan los equipos de Exatlón México. Se trata de un espacio de alojamiento que ofrece mejores condiciones de descanso y recuperación para los atletas después de completar los circuitos de competencia.

El equipo ganador obtiene acceso a instalaciones con camas, espacios para descansar, alimentación y otras comodidades, mientras que el conjunto derrotado debe permanecer en condiciones de alojamiento menos favorables. La disputa por este beneficio forma parte de las pruebas que se realizan habitualmente los lunes y jueves.

Contar con mejores condiciones de recuperación puede representar una ventaja física para los participantes, debido al desgaste que generan las pruebas de velocidad, resistencia, fuerza y precisión. Por esta razón, la Villa 360 es uno de los objetivos que persiguen ambos equipos durante la temporada.

¿Quién fue el último atleta eliminado y a qué equipo pertenecía?

Paulina Menchaca, integrante del equipo Azul, fue la última eliminada de Exatlón México 2026, después de perder el enfrentamiento definitivo contra Valery Carranza durante la emisión del domingo 8 de noviembre.

La participante, conocida como Pocket Rocket, había regresado como refuerzo durante la semana 10. En el Duelo de Eliminación, Menchaca y Carranza comenzaron la última fase con cuatro vidas cada una, pero Valery consiguió las victorias necesarias para asegurar su permanencia.

Con esta salida, Paulina Menchaca se convirtió en la undécima eliminada de la temporada. El equipo Azul acumula nueve eliminaciones deportivas, mientras que los Rojos registran dos. A estas bajas se suman las salidas por lesión de Ella Bucio y Zudikey Rodríguez, integrantes del conjunto escarlata.

La eliminación de Menchaca representa la segunda salida consecutiva del equipo Azul, después de la derrota de Alejandro Aguilera ante Aristeo Cázares el 1 de noviembre. Los Azules deberán afrontar la semana 12 con otra integrante menos, mientras que los Rojos buscarán mantener los resultados que consiguieron en las pruebas de Supervivencia.