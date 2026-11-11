Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado gimnasia artística final equipo mixto en directo hoy 11 de noviembre

La final por equipos mixtos de gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 llega a su jornada decisiva

La competencia reunirá a los gimnastas en una rotación por los seis aparatos, donde deberán combinar sus ejecuciones para definir al equipo que ocupará el primer lugar. Cada rutina será determinante para establecer las posiciones finales de la competencia.

Sigue cada ejercicio sobre el tapiz, caballo con arzones, anillos, salto de caballo, barras paralelas y barra fija, además de la entrega de las medallas. Vive la final por equipos mixtos de gimnasia artística de Dakar 2026 por la cobertura de Claro Sports.

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