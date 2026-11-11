Jugando Claro, en vivo | Martes 10 de noviembre

La entrevista exclusiva con Gilberto Mora, la investidura del Salón de la Fama y las últimas noticias del Tricolor serán analizadas en Jugando Claro

Gilberto Mora se consolida como una de las figuras de la Selección Mexicana, mientras el Salón de la Fama del Fútbol Internacional 2026 reunió a 18 nuevas leyendas y Javier Aguirre comenzó su etapa con Valencia con una goleada en la Copa del Rey. Estos serán algunos de los principales temas que se analizarán en Jugando Claro.

Uno de los grandes focos estará puesto en Gilberto Mora y su futuro en Europa. Con apenas 18 años, el mediocampista de Xolos de Tijuana ya disputó un Mundial con México y ganó protagonismo dentro del equipo dirigido por Rafael Márquez. El futbolista ha reconocido su deseo de jugar en los grandes clubes europeos, por lo que en Jugando Claro se analizará si está preparado para dar ese siguiente paso o si todavía necesita más tiempo de desarrollo en la Liga MX.

También se revisará todo lo que dejó la ceremonia de investidura 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, realizada en Pachuca, Hidalgo. La nueva generación incorporó a 18 figuras que marcaron distintas épocas del fútbol mundial, entre ellas Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Fernando Torres, Miroslav Klose, Bebeto y Davor Šuker.

El fútbol mexicano también tuvo representación en la ceremonia con Oribe Peralta, Christian Giménez, Antonio Mohamed y Humberto Suazo, quienes formaron parte de la generación reconocida. En Jugando Claro se repasarán las historias, declaraciones y momentos que dejó una noche que reunió a referentes del balompié internacional.

Javier Aguirre debuta con goleada en la Copa del Rey

Otro de los temas será el regreso de Javier Aguirre al fútbol español. El entrenador mexicano consiguió una victoria contundente con Valencia CF al golear 6-0 al UE Tavernes en la primera ronda de la Copa del Rey.

El resultado representa un impulso para el conjunto valenciano en medio de una temporada complicada en LaLiga. Después de dirigir a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, Aguirre retomó su carrera a nivel de clubes en España con el objetivo de mejorar la situación del Valencia.

En Jugando Claro se analizará si esta goleada puede convertirse en el punto de partida para cambiar la dinámica del equipo y qué deberá hacer Aguirre para trasladar el resultado de la Copa del Rey a sus próximos compromisos de LaLiga.

Así, Gilberto Mora y su posible salto al fútbol europeo, las nuevas leyendas del Salón de la Fama y el arranque de Javier Aguirre con Valencia serán parte de la conversación en Jugando Claro, con análisis y debate sobre los protagonistas que marcan la actualidad del fútbol mexicano e internacional.

💬 Gilberto Mora ya disputó un Mundial con México y quiere jugar en Europa. ¿Debería salir de Xolos cuanto antes para competir al máximo nivel o quedarse en la Liga MX para seguir desarrollándose? ¡Queremos conocer tu opinión en los comentarios!