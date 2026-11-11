Peloteando, en vivo | miércoles 11 de noviembre

Sigue el mejor morning show de Claro Sports con toda la información de la Selección Mexicana

Peloteando llega con una nueva emisión para analizar los acontecimientos del fútbol nacional e internacional, con Gilberto Mora y la Selección Mexicana entre los temas principales. El futbolista de Xolos habló en entrevista exclusiva con Claro Sports en W Radio sobre su intención de continuar su carrera en Europa, mientras el equipo dirigido por Rafa Márquez sigue su preparación en Playa del Carmen para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Además, Hugo Sánchez destacó las cualidades de Mora y pidió respaldo para el trabajo del entrenador nacional.

El programa también abordará lo ocurrido en la ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Fútbol Internacional 2026, celebrada en Pachuca, donde 18 figuras recibieron su reconocimiento, entre ellas Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Fernando Torres, Miroslav Klose, Oribe Peralta y Christian Giménez. En el fútbol europeo, Mauricio Pochettino aparece como candidato para dirigir al Manchester United, de acuerdo con reportes desde Inglaterra, aunque el argentino mantiene contrato con la Selección de Estados Unidos hasta 2030.

La Liguilla de la Liga MX Femenil también tendrá espacio en la emisión, después de que Tigres se impusiera 3-2 a Pumas en Ciudad Universitaria durante el partido de ida. Las Amazonas buscarán asegurar su clasificación en Monterrey, mientras las universitarias intentarán remontar la eliminatoria el próximo 14 de noviembre. Estos temas y el análisis de sus protagonistas formarán parte de Peloteando, que podrás seguir a través de Claro Sports.