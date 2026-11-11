Max Verstappen revela la única condición que lo haría retirarse de la Fórmula 1

El neerlandés eveló que dejaría la categoría si pierde la confianza en ser el mejor piloto de la parrilla y reconoció la importancia de Red Bull para conseguir victorias

El piloto de Red Bull todavía no pierde la confianza | Reuters

Max Verstappen tiene claro qué tendría que suceder para poner fin a su trayectoria en la Fórmula 1. El piloto de Red Bull aseguró que dejaría la categoría si algún día pierde la confianza en su capacidad para ser el mejor de la parrilla. Una postura que mantiene pese a que no consigue un campeonato mundial desde 2024 y que, según explicó, forma parte de su mentalidad desde que debutó en el automovilismo.

El neerlandés, campeón del mundo en cuatro ocasiones, respondió a los cuestionamientos sobre su nivel antes del Gran Premio de Sao Paulo. Sus declaraciones llegaron después de que Lando Norris conquistara el título de 2025 y Kimi Antonelli asegurara el campeonato de 2026 en el Gran Premio de la Ciudad de México, una situación que no ha modificado la percepción que Verstappen tiene sobre su rendimiento.

Verstappen asegura que dejaría la F1 si deja de considerarse el mejor piloto

Durante su encuentro con los medios de comunicación previo a la carrera en Brasil, Verstappen recibió una pregunta directa sobre si todavía se considera el mejor piloto de la Fórmula 1. El integrante de Red Bull no dudó en responder y estableció la condición que lo llevaría a abandonar la competencia. “Siempre lo pienso”, dijo. “¡Si no, lo dejaría!”, declaró el neerlandés.

La confianza del piloto no surgió con sus campeonatos mundiales. Verstappen recordó que desde su llegada a la Fórmula 1, en 2015, ya estaba convencido de que tenía las condiciones necesarias para alcanzar el primer puesto. Sin embargo, también reconoció que en aquella etapa todavía necesitaba adquirir experiencia. “Sí tienes ese pensamiento, pero en 2015 también sabía que todavía tenía mucho que aprender. Pero ya tenía en la cabeza que tenía el potencial para ser el mejor, sí”.

El piloto debutó con Toro Rosso cuando tenía 17 años y posteriormente dio el salto a Red Bull, escudería con la que consiguió sus cuatro campeonatos consecutivos entre 2021 y 2024. Su trayectoria lo colocó entre los protagonistas de la categoría, aunque los resultados de las últimas dos temporadas han impedido que aumente su cuenta de títulos.

La llegada de nuevos campeones tampoco ha cambiado su postura. Después del campeonato de Norris en 2025 y la coronación de Antonelli en 2026, Verstappen considera que sigue teniendo el nivel para competir contra los demás pilotos. Para el neerlandés, la confianza en sus capacidades representa una condición para continuar su carrera profesional.

Verstappen reconoce la importancia de Red Bull para conseguir victorias

La temporada 2026 ha representado un desafío para Verstappen y Red Bull. La escudería comenzó el campeonato con sus propias unidades de potencia, desarrolladas en colaboración con Ford, y enfrentó problemas de rendimiento durante las primeras carreras. La situación retrasó la primera victoria del neerlandés hasta octubre, cuando consiguió imponerse en el Gran Premio de Baréin, disputado en Sepang después de la cancelación de la carrera en Sakhir.

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Los resultados comenzaron a cambiar en la parte final del calendario. Verstappen sumó triunfos en Singapur y México, lo que le permitió recuperar posiciones en el campeonato de pilotos. Al explicar su desempeño, reconoció que los resultados de un competidor también dependen de las herramientas que recibe de su equipo. “Creo que simplemente he tenido una buena temporada. Lo que pasa es que en Fórmula 1 también dependes de tu coche, por supuesto. Últimamente, hemos vuelto a tener las cosas razonablemente bien ordenadas. Y entonces llegan las victorias”.

El Gran Premio de Sao Paulo también permitió observar su capacidad de recuperación. Verstappen comenzó la competencia desde el puesto 21 debido a una penalización relacionada con el motor y consiguió terminar en la segunda posición, únicamente por detrás de Lando Norris. El resultado llegó pese a las dificultades que experimentó con el comportamiento de su monoplaza después del cambio a neumáticos lisos.

Su actuación en Interlagos recibió el reconocimiento de Laurent Mekies, director de Red Bull, quien señaló que las simulaciones del equipo no habían anticipado una remontada de esa magnitud. Además, el resultado representó el tercer año consecutivo en el que Verstappen consiguió alcanzar el podio después de comenzar desde el fondo de la parrilla en ese circuito.

Con tres carreras pendientes en el calendario 2026, Verstappen ocupa la segunda posición del campeonato de pilotos, con una ventaja de 17 puntos sobre George Russell. El neerlandés todavía tiene como objetivo conservar el subcampeonato, mientras Red Bull busca superar a McLaren en la clasificación de constructores. Por ahora, el cuatro veces campeón del mundo mantiene su confianza y deja una condición para su retiro: el día que deje de creer que puede ser el mejor, considerará que ha llegado el momento de abandonar la Fórmula 1.