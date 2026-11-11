Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, en vivo: horario y dónde ver la Ceremonia de Clausura

Dakar 2026 llegará a su fin este viernes 13 de noviembre con la Ceremonia de Clausura. Conoce el horario, la transmisión y el balance de México en el medallero

Después de intensos días de competencias y momentos históricos, los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se preparan para bajar el telón con la Ceremonia de Clausura después de dos semanas en Senegal. La cuarta edición de la justa, celebrada del 31 de octubre al 13 de noviembre, marcará su cierre con una ceremonia que reunirá a los deportistas y las delegaciones participantes, en lo que representa la primera ocasión que el continente africano recibe una competición olímpica.

La delegación mexicana también se acerca al final de su participación después de conseguir medallas en disciplinas como natación, atletismo, taekwondo, boxeo, lucha en playa y béisbol 5. México se mantiene dentro del medallero de Dakar 2026 y todavía cuenta con posibilidades de incrementar su cosecha, por lo que su posición definitiva se conocerá cuando terminen las pruebas pendientes.

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud confirmó los detalles de la Ceremonia de Clausura, que tendrá un formato distinto al de la inauguración realizada en el Estadio Abdoulaye Wade. A continuación, se presentan la fecha, el horario, las opciones de transmisión y los detalles conocidos del evento.

Fecha y horario de la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

La Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se celebrará este viernes 13 de noviembre, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, cuando sean las 18:00 horas en Senegal.

El evento tendrá lugar en la Villa Olímpica de la Juventud, ubicada en la Universidad Amadou Mahtar Mbow, en Diamniadio. A diferencia de la inauguración, la ceremonia será de carácter protocolario y estará reservada para los atletas y las delegaciones acreditadas.

De acuerdo con el Comité Organizador, el acceso a la Villa Olímpica permanecerá restringido durante la jornada por cuestiones logísticas y de organización. Por esta razón, tanto los medios de comunicación como el público deberán seguir el acto mediante las transmisiones oficiales.

¿Quién transmite en vivo la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de la Juventud?

La Ceremonia de Clausura de Dakar 2026 se podrá seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports y Claro Sports Premium, a partir de las 12:00 horas del viernes 13 de noviembre, tiempo del centro de México.

La cobertura de Claro Sports permitirá que los aficionados mexicanos, así como en Latinoamérica, sigan el cierre del evento olímpico juvenil y conozcan los detalles de la ceremonia desde Senegal.

Delegación Mexicana en Dakar 2026: ¿En qué lugar del medallero quedó?

México se ubica provisionalmente en el lugar 55 del medallero de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con un total de 12 preseas: tres de plata y nueve de bronce, de acuerdo con el corte más reciente proporcionado para esta cobertura.

La delegación nacional estuvo integrada por 62 deportistas, de los cuales 41 son mujeres y 21 hombres. Los representantes mexicanos participaron en 19 de las 25 disciplinas deportivas que conforman el programa de esta edición.

Entre los resultados que han contribuido a la cosecha mexicana destacan las medallas de plata de Karen Ríos, en lucha en playa; Guillermo Cortés, en taekwondo; y Carlo Cruz, en salto con pértiga. También figuran las actuaciones de Daniel Saborio y Fernanda García en natación, la selección mexicana de béisbol 5, Kendra Duany y Alison Salinas en atletismo, así como Aline Saraí Herrera en taekwondo y Alan Ocampo en boxeo.

El balance todavía no es definitivo, ya que permanecen competencias por disputarse antes de la clausura del 13 de noviembre. Por ello, la cantidad de medallas y la posición de México en la clasificación general todavía podrían cambiar.

¿Quién canta en la Ceremonia de Clausura y qué invitados están confirmados?

Hasta el 11 de noviembre, el Comité Organizador de Dakar 2026 no ha revelado una lista oficial de cantantes o invitados musicales para la Ceremonia de Clausura. La organización confirmó que el acto tendrá un formato protocolario, con la participación de los deportistas y las delegaciones acreditadas.

Sin embargo, también se anunció un concierto de clausura que se realizará el viernes 13 de noviembre en Saly, localidad situada en la región de Mbour, Senegal. A diferencia de la Ceremonia en la Villa Olímpica, este espectáculo estará abierto al público mediante la compra de boletos.

De acuerdo con la Agencia de Prensa Senegalesa (APS), el concierto incluirá presentaciones de música en vivo e invitados sorpresa. Los nombres de los artistas que participarán todavía no han sido anunciados, por lo que no existe una confirmación oficial sobre los intérpretes que subirán al escenario.

Las entradas para el concierto tienen un precio de 5,000 francos CFA y se encuentran disponibles mediante la plataforma de venta de boletos de Dakar 2026. Esta actividad será independiente de la Ceremonia de Clausura que marcará el final de la competencia olímpica juvenil.