Los extranjeros dominan el goleo de la Liga MX: Argentina lidera y Salomón Rondón marca diferencias

Los futbolistas argentinos encabezan la producción goleadora por nacionalidad en el Apertura 2026, mientras Salomón Rondón lidera la clasificación individual

Henry, el que da la cara por México en cuanto a los goleadores | Claro Sports

El Apertura 2026 de la Liga MX se acerca al cierre de su fase regular con una tendencia que sobresale en las estadísticas ofensivas: los futbolistas extranjeros mantienen una presencia importante entre los principales goleadores del campeonato. Jugadores de distintas nacionalidades han contribuido a los resultados de sus equipos, con Argentina, Uruguay y Colombia entre los países con mayor producción frente al arco.

La participación de los extranjeros también se refleja en la clasificación individual, donde Salomón Rondón se mantiene como el máximo anotador del torneo. El delantero venezolano encabeza una lista en la que predominan los jugadores internacionales, mientras que los mexicanos buscan reducir la diferencia en la última jornada antes del comienzo de la Liguilla.

Salomón Rondón encabeza el dominio extranjero en la Liga MX

El regreso de Salomón Rondón a Pachuca ha tenido resultados importantes en el ataque de los Tuzos. El venezolano acumula 16 goles en 16 partidos, una cifra que lo coloca en el primer lugar de la clasificación individual y lo acerca a un nuevo campeonato de goleo. Su promedio de una anotación por encuentro lo mantiene como el delantero con mayor producción ofensiva del certamen.

La ventaja del atacante sudamericano también se refleja en la distancia respecto a sus perseguidores. Henry Martín, delantero del América, ocupa el segundo lugar con 11 anotaciones, cinco menos que Rondón. Más atrás aparecen Juninho, de Pumas, y Juan Brunetta, de Tigres, quienes registran nueve goles cada uno, mientras que Federico Viñas, de Toluca, suma ocho.

Además de encabezar la clasificación, Rondón tiene la oportunidad de alcanzar una marca que lleva varios años sin repetirse. Sus 16 anotaciones representan la mayor cantidad de goles de un futbolista en una fase regular desde el Apertura 2009, cuando Emanuel Villa consiguió 17 tantos. El venezolano todavía puede aumentar su registro en el último encuentro de Pachuca antes de la fase final.

Los extranjeros ocupan la mayoría de los primeros lugares de goleo

La clasificación individual permite dimensionar el protagonismo de los futbolistas internacionales durante el semestre. Siete de los ocho principales anotadores del Apertura 2026 son extranjeros, mientras que Henry Martín aparece como el único mexicano dentro de ese grupo. Esta distribución muestra la importancia que han adquirido los delanteros procedentes de otros países en sus respectivos equipos.

La presencia extranjera no se limita a los primeros puestos de la tabla de goleo. Clubes como Pachuca, Tigres, Pumas, Toluca, Monterrey y Necaxa cuentan con atacantes internacionales que han participado en la producción ofensiva del campeonato. Juan Brunetta, Juninho, Federico Viñas, Julián Carranza y Lucas Ocampos forman parte de los futbolistas que han conseguido al menos siete anotaciones, una cifra que los mantiene entre los principales goleadores del torneo.

Del lado mexicano, Henry Martín se mantiene como el representante nacional mejor ubicado en esta clasificación. Su producción con América le ha permitido competir directamente con los delanteros extranjeros, aunque la diferencia en los primeros lugares también abre el debate sobre las oportunidades de los atacantes mexicanos, su participación en los equipos y la importancia de las contrataciones internacionales.

Argentina domina los goles extranjeros; Uruguay y Colombia completan el podio

La distribución de anotaciones por nacionalidad coloca a Argentina como el país extranjero con mayor producción ofensiva del Apertura 2026. Los futbolistas argentinos acumulan 69 goles, una diferencia considerable respecto al resto de las naciones analizadas. Entre sus representantes destacan Juan Brunetta, Julián Carranza y Lucas Ocampos, quienes suman 23 anotaciones entre los tres.

El segundo lugar corresponde a Uruguay, cuyos jugadores registran 38 goles durante el campeonato, mientras que Colombia aparece inmediatamente después con 35. La diferencia de apenas tres anotaciones entre ambas nacionalidades refleja la cercanía de sus registros ofensivos y mantiene abierta la posibilidad de modificaciones durante la última jornada de la fase regular.

Brasil ocupa la cuarta posición de esta clasificación con 25 anotaciones, con Juninho como uno de sus principales representantes gracias a sus nueve goles con Pumas. Venezuela completa los cinco primeros lugares con 18 tantos, de los cuales 16 corresponden a Salomón Rondón. Esto significa que el delantero de Pachuca concentra 16 de las 18 anotaciones venezolanas registradas en el campeonato.

En conjunto, Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil y Venezuela acumulan 185 goles en el Apertura 2026, una cifra que permite dimensionar la participación ofensiva de estas cinco nacionalidades. Con una jornada pendiente, el cierre de la fase regular terminará por definir las posiciones de los goleadores y los registros por país, antes de que los clubes clasificados comiencen su camino hacia el título de la Liga MX.

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