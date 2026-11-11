¡Francia se llena de bajas! Zidane pierde jugadores y Mbappé enciende las alarmas

La selección francesa enfrenta una serie de lesiones antes de medirse a Italia y Turquía en la Nations League; Mbappé se suma a las preocupaciones de Zidane

Mbappé preocupa a Francia: Zidane enfrenta una ola de lesiones. | Reuters

La selección de Francia enfrenta problemas por las lesiones de varios futbolistas a unas horas de disputar sus últimos dos compromisos de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27. Zinedine Zidane ha tenido que modificar su convocatoria por las bajas de jugadores que estaban contemplados para enfrentar a Italia y Turquía, mientras que la situación de Kylian Mbappé ha generado preocupación dentro de la concentración.

El capitán francés no participó en el entrenamiento colectivo de este miércoles 11 de noviembre, a un día del enfrentamiento contra Italia en San Siro. El delantero del Real Madrid permaneció en el gimnasio para realizar trabajo individual, aunque la Federación Francesa de Fútbol aclaró que no estaba lesionado. Sin embargo, otros reportes apuntan a molestias musculares que podrían impedirle disputar el encuentro.

La situación representa un problema para Zidane, quien ya perdió a varios integrantes de su convocatoria, entre ellos Marcus Thuram y Pierre Kalulu, además de las ausencias que arrastraba el equipo desde antes de la concentración. Francia buscará asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Nations League, competición en la que ocupa el primer lugar del Grupo A1 con 10 puntos.

Mbappé se suma a las preocupaciones de Zidane antes de enfrentar a Italia

Kylian Mbappé no entrenó con el resto de sus compañeros este miércoles en Clairefontaine, donde la selección francesa prepara su visita a Italia. El atacante permaneció en el gimnasio y recibió atención del cuerpo médico, una situación que provocó dudas sobre su disponibilidad para el partido del jueves 12 de noviembre.

La Federación Francesa de Fútbol descartó inicialmente una lesión y explicó que el jugador realizó trabajo específico como medida de descanso. No obstante, L’Équipe señaló que Mbappé presenta un problema muscular en la parte posterior del muslo y no jugaría contra Italia, aunque podría estar disponible para recibir a Turquía el domingo 15 de noviembre.

El delantero ya había sufrido una lesión de rodilla durante el partido contra Turquía del pasado 25 de septiembre, cuando marcó el gol de la victoria por 1-0 en el debut de Zidane como seleccionador. Aquella molestia lo dejó fuera de los siguientes tres compromisos internacionales, antes de regresar a la actividad con el Real Madrid.

Su ausencia supondría otra modificación en el ataque francés, que tampoco podrá contar con Ousmane Dembélé y Marcus Thuram. Por ahora, la federación no ha anunciado oficialmente la baja de Mbappé para el encuentro contra Italia.

Zidane pierde a Tchouaméni, Thuram y Kalulu por lesión

Aurélien Tchouaméni fue el tercer futbolista que abandonó la concentración de Francia por problemas físicos durante esta Fecha FIFA. El mediocampista del Real Madrid presentó molestias en el aductor derecho, una zona en la que ya había sufrido una lesión durante el Mundial 2026.

Tras una revisión médica y consultas con el Real Madrid, la Federación Francesa de Fútbol decidió liberar al mediocampista, quien regresará a su club para continuar con su recuperación. Tchouaméni se perderá los partidos contra Italia y Turquía y no tendrá actividad en esta convocatoria de Zidane.

Antes de su salida, Francia había perdido a Pierre Kalulu y Marcus Thuram. El defensa de la Juventus sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo y fue sustituido en la convocatoria por Saël Kumbedi, futbolista del Wolfsburgo.

Por su parte, Thuram presentó molestias musculares después del encuentro entre Inter de Milán y Como, correspondiente a la Serie A. El delantero no consiguió recuperarse y quedó descartado para los dos partidos internacionales. Eli Junior Kroupi, atacante del Bournemouth, recibió su primera convocatoria con la selección mayor para ocupar su lugar.

La lista de ausencias también incluye a Ousmane Dembélé, William Saliba, Manu Koné, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Maghnes Akliouche y Estéban Lepaul, quienes no estuvieron disponibles para la convocatoria inicial por problemas físicos. Ante la situación del ataque, Zidane también recurrió a Senny Mayulu, jugador del Paris Saint-Germain, quien recibió su primera convocatoria con el equipo mayor.

Francia busca su clasificación a cuartos de final de la Nations League

A pesar de las lesiones, Francia llega como líder del Grupo A1 de la UEFA Nations League con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate. Italia ocupa el segundo puesto con siete unidades, por lo que el enfrentamiento entre ambas selecciones tendrá consecuencias en la clasificación.

El equipo dirigido por Zidane visitará a Italia el jueves 12 de noviembre en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, mientras que el domingo 15 recibirá a Turquía en Burdeos. Francia necesita un punto para asegurar su presencia en los cuartos de final de la competición.

La situación médica obligará al entrenador a modificar su alineación, principalmente en el mediocampo y el ataque. La disponibilidad de Mbappé será uno de los factores por resolver antes del encuentro contra Italia, en el que Francia tendrá la oportunidad de conseguir su boleto a la siguiente ronda.