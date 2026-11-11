La nueva apuesta de Bolillo Gómez en El Salvador: por qué decidió seguir

El DT contó qué lo hizo cambiar de postura antes de una serie clave para la Selecta.

Bolillo Gómez decidió seguir en El Salvador | @LaSelecta_SLV

Hernán Darío Bolillo Gómez explicó por qué sigue al frente de la Selección de El Salvador después del descenso en la Concacaf Nations League. El colombiano aseguró que lo mostrado por la Selecta ante Martinica le devolvió la motivación para continuar y que una conversación con Yamil Bukele, presidente de la FESFUT, terminó de definir su permanencia en el banquillo.

El entrenador había establecido una condición para seguir: conservar la categoría en la Liga A. “Yo lo dije, que si no mantenía a la selección en Liga A me iba”, recordó el martes 10 de noviembre, antes del viaje a San Cristóbal y Nieves para enfrentar a San Martín en el play-in. Sin embargo, su evaluación del equipo lo llevó a reconsiderar aquella postura.

La conversación con Yamil Bukele que sostuvo a Bolillo Gómez

“No me quiero ir, no quiero tirar la toalla”, le planteó Gómez al presidente de la federación. Según relató, el partido contra Martinica le permitió encontrar señales de crecimiento que quería seguir desarrollando con sus jugadores. “Nosotros tenemos cómo hacer algo importante acá”, sostuvo el colombiano, quien recibió el respaldo dirigencial para continuar trabajando con la selección salvadoreña.

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El respaldo institucional se había hecho público el 8 de octubre, cuando la FESFUT ratificó al entrenador y anunció una ampliación de su cuerpo técnico. La federación mantuvo al colombiano pese a una fase de grupos en la que la Selecta sumó cuatro puntos, con una victoria, un empate y dos derrotas, y terminó descendiendo a la Liga B.

Bolillo Gómez responde a las críticas por el juego de El Salvador

El técnico también defendió su propuesta ante quienes consideran que El Salvador depende de los balones largos. Para Gómez, esa lectura “es una forma de menospreciar nuestro trabajo”. Explicó que su equipo busca superar la presión rival y disputar los rebotes cuando no puede salir con pases cortos, pero que también trabaja asociaciones, triangulaciones y cambios de orientación. Para el próximo compromiso, anticipó una línea de cuatro defensores.

Respecto a los futbolistas que se incorporaron a la convocatoria, el entrenador pidió moderar las expectativas: “No vinieron a salvar a nadie”. Su intención es ampliar las variantes, especialmente en velocidad y desequilibrio individual, aunque los recién llegados deberán adaptarse al funcionamiento del equipo y ganarse un lugar. Por eso, descartó introducir varios cambios simultáneos únicamente por la llegada de nuevos jugadores.

El Salvador vs San Martín: cuándo juegan y qué se disputa rumbo a la Copa Oro

La Selecta visitará a San Martín el viernes 13 de noviembre a las 17:00 horas, en el SKNFA Technical Center de Basseterre, San Cristóbal y Nieves. La vuelta será el martes 17 de noviembre a las 19:00 horas, en el Estadio Jorge Mágico González de San Salvador. Ambos horarios corresponden a El Salvador, que tendrá la oportunidad de cerrar la eliminatoria ante su afición.

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El ganador de la serie avanzará a las preliminares de la Copa Oro 2027, donde buscará el boleto al torneo continental. Esa clasificación es uno de los principales objetivos de Gómez para darle continuidad al proceso y evitar que la selección se quede sin esa competencia el próximo año. “Yo sueño con la Copa Oro”, afirmó el entrenador, que ahora deberá trasladar su confianza en el equipo a los resultados.

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