Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado natación finales femenil y varonil en directo

La natación de Dakar 2026 llega a su última jornada este viernes 6 de noviembre, con cuatro finales que entregarán las últimas medallas, en vivo por Claro Sports

La natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 llegará a su última jornada este viernes 6 de noviembre, con cuatro finales que repartirán las últimas medallas de la disciplina. Después de seis días de competencias en Senegal, los nadadores buscarán cerrar su participación con un lugar en el podio. Las finales comenzarán a las 9:30 horas, tiempo del centro de México, y podrán seguirse a través de la transmisión de Claro Sports.

La actividad por las medallas comenzará con los 200 metros estilo libre femenil y varonil, dos pruebas que exigirán a los participantes completar cuatro largos de piscina en el menor tiempo posible. Las series clasificatorias se disputarán durante la primera sesión del día, mientras que los nadadores con los ocho mejores registros de cada rama conseguirán su boleto a las finales, donde se definirán los nuevos campeones olímpicos juveniles.

Posteriormente, se disputarán las finales de los 200 metros mariposa femenil y varonil, encargadas de cerrar el programa de natación de Dakar 2026. Los competidores deberán mantener el ritmo y la técnica durante toda la distancia para buscar las medallas de oro, plata y bronce. Sigue las últimas finales de natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 a través de Claro Sports, con los resultados de las pruebas y la definición de los últimos campeones de la disciplina.