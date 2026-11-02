Rennes vs Olympiacos, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 4
Sigue a Armando ‘Hormiga’ González en la cuarta fecha de la Europa League por la multiplataforma de Claro Sports
Hormiga González juega en la Europa League por Claro Sports
La UEFA Europa League 2026-27 continúa este miércoles 4 de noviembre con el enfrentamiento entre Rennes y Olympiacos, correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga. El conjunto francés recibirá al representante de Grecia en el Roazhon Park, en un compromiso que podrá disfrutarse a través de Claro Sports Premium en YouTube y que tendrá como uno de sus protagonistas al delantero mexicano Armando ‘La Hormiga’ González.
Olympiacos llega al encuentro con tres victorias en sus primeros tres partidos de la competencia, mientras que Rennes buscará aprovechar su condición de local para acercarse a los puestos de clasificación directa a los octavos de final. El equipo griego ha conseguido resultados ante Jagiellonia, Olympique de Marsella y Sparta Praga, por lo que intentará mantener su paso perfecto frente a un rival que todavía no conoce la derrota en esta edición del torneo.
¿A qué hora inicia la transmisión del Rennes vs Olympiacos hoy 4 de noviembre?
La transmisión del Rennes vs Olympiacos comenzará este miércoles 4 de noviembre a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, con la previa de Claro Sports. El partido está programado para las 9:30 horas, desde el Roazhon Park de Francia, donde ambos clubes disputarán tres puntos correspondientes a la cuarta jornada de la fase de liga.
El encuentro podrá seguirse mediante Claro Sports Premium en YouTube, con la cobertura previa, el desarrollo del partido y los momentos más importantes de la jornada europea. La UEFA modificó la programación original del enfrentamiento y lo adelantó al miércoles 4 de noviembre por motivos de seguridad relacionados con las protestas y movilizaciones previstas en Francia.
Antecedentes y últimos cinco resultados del Rennes vs Olympiacos en la Europa League 2026
La transmisión del Rennes vs Olympiacos comenzará este miércoles 4 de noviembre a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, con la previa de Claro Sports. El partido está programado para las 9:30 horas, desde el Roazhon Park de Francia, donde ambos clubes disputarán tres puntos correspondientes a la cuarta jornada de la fase de liga.
El encuentro podrá seguirse mediante Claro Sports Premium en YouTube, con la cobertura previa, el desarrollo del partido y los momentos más importantes de la jornada europea. La UEFA modificó la programación original del enfrentamiento y lo adelantó al miércoles 4 de noviembre por motivos de seguridad relacionados con las protestas y movilizaciones previstas en Francia.
¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?
Claro Sports Premium es una modalidad de suscripción que permite acceder a transmisiones deportivas seleccionadas desde el canal de Claro Sports en YouTube, con contenido exclusivo y eventos sin interrupciones publicitarias. Su programación incluye partidos de la UEFA Europa League y Conference League, además de otras competencias del calendario internacional.
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El Rennes vs Olympiacos será una de las transmisiones disponibles para los miembros de Claro Sports Premium este miércoles 4 de noviembre. Los aficionados podrán seguir la actuación del equipo griego y del mexicano Armando González, además de consultar la cobertura de resultados y noticias de la Europa League en el portal de Claro Sports.