Rennes vs Olympiacos, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 4

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Hormiga González juega en la Europa League por Claro Sports

La UEFA Europa League 2026-27 continúa este miércoles 4 de noviembre con el enfrentamiento entre Rennes y Olympiacos, correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga. El conjunto francés recibirá al representante de Grecia en el Roazhon Park, en un compromiso que podrá disfrutarse a través de Claro Sports Premium en YouTube y que tendrá como uno de sus protagonistas al delantero mexicano Armando ‘La Hormiga’ González.

Olympiacos llega al encuentro con tres victorias en sus primeros tres partidos de la competencia, mientras que Rennes buscará aprovechar su condición de local para acercarse a los puestos de clasificación directa a los octavos de final. El equipo griego ha conseguido resultados ante Jagiellonia, Olympique de Marsella y Sparta Praga, por lo que intentará mantener su paso perfecto frente a un rival que todavía no conoce la derrota en esta edición del torneo.