David Ospina, entre el legado y las críticas: el sabor agridulce de su despedida

A sus 38 años, el histórico arquero de la Selección Colombia confirmó que deja el fútbol tras más de dos décadas de carrera.

David Ospina deja el fútbol profesional | Vizzor

David Ospina oficialmente colgó sus guayos a través de un mensaje que emitió en sus redes sociales. El histórico arquero colombiano, a sus 38 años, decidió no seguir con su carrera al haberse desvinculado recientemente del Atlante mexicano. Los problemas físicos no le permitieron vivir su debut en dicha institución.

El mundialista en tres oportunidades con la Selección Colombia venía arrastrando problemas en su codo derecho. Hace unos tres años, cuando militaba en el Al Nassr, sufrió una fractura que le ocasionó problemas en el último tiempo. Su carrera es admirable, militando en clubes como el Niza de Francia, el Arsenal de Inglaterra, Napoli de Italia, entre otros.

Ospina deja un grato recuerdo, especialmente en Atlético Nacional, donde hizo su debut para después volver a casa y ganar título de Liga, así como de otros torneos domésticos. Así mismo, sumó 131 presencias en el combinado de su país, cifra que comparte con James Rodríguez. Es un adiós quizá repentino para los planes del arquero.

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Quizás se esperaba un mejor final para la carrera de Ospina por lo que ha representado en Colombia. Muchos lo incluyen en el olimpo de guardametas en la historia de la ‘Tricolor’ por su cantidad de partidos y las tres Copas del Mundo. Tal vez no tuvo los reflectores de un James Rodríguez o Falcao García, pero siempre estuvo en el proceso.

Adiós agridulce de David Ospina

La salida de David Ospina tuvo otra cara de la moneda en Atlético Nacional. Un sector de la hinchada lo criticó por su papel en el último semestre, donde no brilló y se ausentó de juegos clave para el Verdolaga por aparentemente cumplir su cita con la Selección Colombia en el Mundial. El jugador desmintió las versiones de “guardarse”, pero no cabe duda de que estuvo distante de su mejor versión.

En efecto, el portazo inesperado rumbo a Atlante, previo a una final del fútbol colombiano (vs Junior en 2026-I), se dio luego de que tuviera su despedida en el club. No jugó con su principal futbolista para la cita cumbre. Encima su experiencia en México fue fugaz, dado que no debutó y rescindió su contrato por cuenta de la lesión del codo.

De todas maneras, el ocaso de su carrera no mancha la memorable trayectoria del golero. Llegó a la élite y se convirtió en protagonista, además de dejar huella en Copas América, Eliminatorias y Copas del Mundo. Una leyenda viva del fútbol colombiano.

El palmarés de David Ospina

Tres ligas en Colombia (Atlético Nacional en 2005-1, 2007-1, 2007-2 y 2024-2).

Dos copas en Colombia (Atlético Nacional en 2024 y 2025).

Tres Community Shield en Inglaterra (Arsenal en 2014, 2015 y 2017).

Dos FA Cup en Inglaterra (Arsenal en 2014-15 y 2016-17).

Una Copa Italia (Napoli en 2019-20).

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