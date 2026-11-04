¡Oro en la arena! Países Bajos y Austria conquistan el voleibol de playa femenil y varonil de Dakar 2026

Las duplas de Austria y Países Bajos superaron a Alemania e Italia, respectivamente, en finales que se definieron en tres sets

Dakar 2026 corona a Austria y Países Bajos en voleibol de playa. | Claro Sports

El voleibol de playa de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 llegó a su conclusión con dos finales que necesitaron tres sets para definir a los campeones. Austria, en la rama varonil, y Países Bajos, en la femenil, conquistaron las medallas de oro, después de superar a Alemania e Italia, respectivamente, en encuentros que se extendieron hasta el último parcial y que definieron los primeros lugares del podio.

En la competencia femenil, Jara Both y Matilda de Groot cerraron su participación sin derrotas, con un solo set perdido durante todo el torneo, precisamente ante Italia en la final. Por su parte, Martin Poinstingl y Paul Hohenauer consiguieron el título varonil para Austria, después de superar la reacción de Alemania en el segundo set. Las finales se resolvieron en 48 y 55 minutos, respectivamente, y dejaron a Italia y Alemania con las medallas de plata, mientras que Suiza y Australia completaron los podios con los bronces.

¡Invictas y de oro! Países Bajos sube a lo más alto del podio

Países Bajos conquistó la medalla de oro en el voleibol de playa femenil de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de que la dupla integrada por Jara Both y Matilda de Groot derrotara a las italianas Margherita Coretti y Micol Lafuente por 2-1, en una final que se resolvió en tres sets y que confirmó el dominio neerlandés a lo largo del torneo.

El encuentro comenzó con ventaja para las representantes de Países Bajos, quienes se adjudicaron el primer parcial por 21-16 en 17 minutos. Sin embargo, la pareja italiana reaccionó en el segundo episodio y logró igualar el marcador tras imponerse por 21-19, con lo que obligó a disputar un tercer y definitivo set por la medalla de oro.

Con el título en juego, Both y de Groot recuperaron el control del partido y se llevaron el último parcial por 15-11, resultado con el que sellaron su triunfo después de 48 minutos de competencia. La dupla neerlandesa consiguió mantener su paso ganador ante unas rivales que lograron llevar la definición hasta el tercer set, pero que finalmente tuvieron que conformarse con la medalla de plata.

El dominio de Países Bajos quedó reflejado en una estadística: el segundo set que perdió ante Italia fue el único que cedió durante toda su participación en Dakar 2026. Both y de Groot ganaron todos sus encuentros en el torneo y cerraron su recorrido con la medalla de oro. Por su parte, las italianas Coretti y Lafuente ocuparon el segundo lugar del podio, mientras que las suizas Eugster y Gaehwiler consiguieron la medalla de bronce.

Austria acaba con Alemania y se cuelga la medalla dorada

Austria conquistó la medalla de oro en el voleibol de playa varonil de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de imponerse a Alemania por 2-1 en una final que necesitó tres sets para definir al campeón. La dupla integrada por Martin Poinstingl y Paul Hohenauer superó a los alemanes Lasse Hüper y Filo Wüst en un encuentro que se extendió durante 55 minutos.

El partido comenzó con un primer set de constantes intercambios en el marcador. La pareja austriaca consiguió quedarse con el parcial por 22-20 después de 21 minutos de juego, con lo que tomó ventaja en la disputa por la medalla de oro. Sin embargo, Alemania respondió en el segundo episodio y logró imponer su ritmo para llevarse el set por 21-13 en 18 minutos, resultado que igualó el encuentro y obligó a disputar un tercer parcial.

Con el marcador empatado, Poinstingl y Hohenauer recuperaron la ventaja en el set definitivo, que se resolvió por 15-12 a favor de Austria. Los representantes austriacos necesitaron 16 minutos para cerrar el encuentro y asegurar el primer lugar del torneo, después de superar la reacción alemana que había extendido la final hasta la tercera manga.

Austria subió a lo más alto del podio y Alemania se quedó con la medalla de plata, después de una final en la que ambos equipos consiguieron ganar al menos un set. Por su parte, la dupla australiana integrada por Edgar y Turner obtuvo la medalla de bronce, con lo que se completó el cuadro de medallistas del voleibol de playa varonil en Dakar 2026.