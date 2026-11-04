Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado skateboarding final street femenil en directo

Las mejores exponentes juveniles del skateboarding buscan las medallas en la final de street femenil de Dakar 2026. Sigue los resultados en vivo

El skateboarding continúa su actividad en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con la disputa de la final de street femenil este jueves 5 de noviembre. Las participantes buscarán conquistar las medallas en una de las modalidades más técnicas y espectaculares de la disciplina, que reúne elementos del patinaje urbano con maniobras de alta dificultad.

La competencia pondrá a prueba la creatividad, el control y la precisión de las finalistas, quienes deberán ejecutar sus trucos sobre obstáculos como barandales, escaleras y rampas. Cada intervención será evaluada por los jueces, que tomarán en cuenta aspectos como la dificultad, la ejecución y la variedad de las maniobras para determinar las posiciones.

La final de street femenil definirá a las nuevas medallistas olímpicas juveniles en una jornada que promete ejecuciones de alto nivel. Sigue en Claro Sports la cobertura en vivo de Dakar 2026, con los resultados, las calificaciones de las participantes y la definición del podio.