Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado tiro con arco finales equipo mixto en directo

Los mejores arqueros juveniles buscan las medallas en la final por equipos mixtos de Dakar 2026 a través de Claro Sports

El tiro con arco tendrá una jornada de definición de medallas este martes 10 de noviembre en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con las finales de la competencia por equipos mixtos. Los mejores arqueros juveniles se darán cita en Senegal para demostrar su precisión, concentración y habilidades en una disciplina en la que cada flecha puede marcar la diferencia en la lucha por el podio.

Disfruta de las finales de tiro con arco por equipos mixtos de Dakar 2026 en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde podrás seguir las acciones, los resultados y la disputa por las medallas. No te pierdas la oportunidad de conocer a las nuevas generaciones de arqueros que buscarán conquistar una presea olímpica juvenil en territorio africano.