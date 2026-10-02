América estrena a Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno en el empate sin goles ante Cruz Azul

Los dos defensas tuvieron sus primeros minutos con las Águilas durante el amistoso disputado en San Diego por la Fecha FIFA

América y Cruz Azul empatan sin goles | Imago 7

Cruz Azul y América empataron 0-0 en San Diego, en un partido amistoso disputado durante la Fecha FIFA. Un duelo que quedó marcado por el regreso de Luis Ángel Malagón y el debut de los defensas Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno con el cuadro azulcrema.

Los dos defensas, que llegaron en el mercado de fichajes al club de Coapa, arrancaron de titulares para tener sus primeros minutos con el club de cara a su participación en el regreso de la Liga MX en la jornada 11 del Apertura 2026. En el caso de Malagón, se hizo cargo del arco tras recuperarse de una lesión en el tendón de Aquiles.

La Máquina comenzó con mayor presencia en los primeros minutos y tuvo la primera ocasión al minuto 6, cuando Luka Romero asistió a Nico Ibáñez, quien quedó frente a Luis Ángel Malagón, pero el delantero no pudo superar al guardameta. América respondió con llegadas por las bandas y tuvo una oportunidad con Alejandro Zendejas, cuyo disparo después de controlar dentro del área salió junto al poste.

El partido mantuvo acciones en ambas áreas. Al minuto 22, Agustín Palavecino probó desde fuera del área y obligó a Malagón a lanzarse para rechazar el balón. En la siguiente jugada de peligro para América, Zendejas mandó un centro que Carlos Álvarez no pudo rematar.

Cruz Azul volvió a acercarse al arco americanista al minuto 27, cuando Romero recibió un servicio de Palavecino y remató de primera, aunque el balón terminó por encima de la portería.

Antes del descanso, Palavecino volvió a aparecer con un remate que Malagón rechazó dejando el empate en los primeros 45 minutos. Cruz Azul realizó modificaciones para el segundo tiempo y comenzó con mayor posesión. Agustín Palavecino probó desde fuera del área al minuto 52, aunque su disparo se fue por encima de la portería.

La respuesta de América llegó poco después. Al 60′, una jugada colectiva terminó con Zermeño dentro del área, quien remató por el sector izquierdo, pero Gudiño desvió el balón a tiro de esquina.

Dos minutos después, Cruz Azul realizó cambios con los ingresos de José Calero y Willer Ditta por Palavecino y Alan Mozo. América continuó buscando espacios y al 63′ generó otra llegada por medio de Carlos Álvarez, cuyo disparo fue bloqueado por un defensor.

Al minuto 65, Zendejas recibió dentro del área y buscó enviar el balón hacia atrás, pero Gonzalo Piovi apareció para cortar la acción. La ocasión más cercana del segundo tiempo llegó al 74′. Raphael Veiga recibió el balón y sacó un disparo de zurda que buscaba el ángulo, pero Andrés Gudiño se lanzó y consiguió evitar el gol de América.

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En los minutos posteriores, América mantuvo la posesión y buscó el arco de Cruz Azul, mientras que La Máquina también tuvo aproximaciones. Ninguno logró encontrar la definición.

El encuentro terminó 0-0, con oportunidades para ambos equipos y sin que alguno pudiera romper el empate durante los 90 minutos. La Fecha FIFA dejó así un nuevo capítulo del Clásico Joven disputado en territorio estadounidense.