Argentina vs México: transmisión del partido de la Vertex Cup 2026

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Argentina vs México, sigue el partido | Claro Sports

La Selección Mexicana Sub 17 inicia este jueves 1 de octubre su participación en la Vertex Cup London 2026, torneo que forma parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de la categoría. El primer rival del equipo dirigido por Jürgen Castañeda será Argentina, en un encuentro que podrá seguirse a través de Claro Sports Premium en YouTube.

El Tricolor llega a Londres con una convocatoria de 22 jugadores y con tres encuentros programados en el certamen. Después de enfrentar a la Albiceleste, México jugará contra China el domingo 4 de octubre y cerrará su participación ante Tanzania el miércoles 7.

La competencia reúne a cuatro selecciones juveniles y se desarrolla bajo un formato de todos contra todos. Para México representa una de sus últimas oportunidades para probar variantes antes del Mundial, después de una eliminatoria de Concacaf en la que ganó sus cuatro partidos, marcó 20 goles y recibió dos.

¿A qué hora inicia la transmisión del Argentina vs México hoy 1 de octubre?

La transmisión del Argentina vs México está programada para comenzar a las 09:50 horas, tiempo del centro de México, este jueves 1 de octubre. El partido podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube, dentro de la cobertura de la Vertex Cup London 2026.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Argentina vs México en la Vertex Cup 2026

Dentro de la Vertex Cup existe un antecedente entre ambas selecciones. Argentina y México se enfrentaron el 16 de abril de 2026 durante la edición celebrada en Miami, cuando todavía competían como selecciones sub 16. La Albiceleste tomó ventaja de 2-0 con dos goles de Bruno Cabral, pero México respondió con anotaciones de Lucas Silva, Juan Martínez y Félix Gómez para imponerse 3-2.

Si se amplía el registro a los últimos cinco enfrentamientos localizados entre las selecciones juveniles de México y Argentina, el balance incluye partidos de Vertex Cup, Copa del Mundo sub 17 y encuentros de preparación:

16 de abril de 2026 | Vertex Cup sub 16: Argentina 2-3 México

14 de noviembre de 2025 | Mundial sub 17: Argentina 2-2 México; el Tricolor avanzó 5-4 en penaltis

11 de octubre de 2023 | Amistoso sub 17: Argentina 1-0 México

18 de octubre de 2015 | Mundial sub 17: México 2-0 Argentina

5 de noviembre de 2013 | Mundial sub 17: Argentina 0-3 México, semifinal

El duelo de este jueves será, por lo tanto, el segundo Argentina vs México en la historia de la Vertex Cup. El antecedente inmediato favorece al conjunto mexicano, que remontó una desventaja de dos goles en Miami durante la primera edición del torneo.