Pensión Bienestar para Adultos Mayores: ¿Cuándo es el próximo depósito y qué día cae el pago?

El apoyo correspondiente al bimestre noviembre-diciembre será el último depósito de la Pensión Bienestar programado para 2026

Pensión Bienestar: cuándo depositan los 6 mil 400 pesos. Foto X: @bbienestarmx

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores finalizó el periodo de pagos correspondientes al bimestre de septiembre-octubre, por lo que los millones de beneficiarios esperan el último deposito del año 2026, que será entregado nuevamente mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Para el presente año, el programa entrega 6,400 pesos cada dos meses a las personas de 65 años o más que forman parte del programa social.

Aunque todavía no se ha publicado el calendario oficial de noviembre-diciembre, existe una fecha estimada para el inicio de la entrega del apoyo económico y la distribución de los depósitos de acuerdo con la primera letra del apellido. Por ello, es importante estar al pendiente del calendario oficial que confirme la Secretaria del Bienestar.

¿Cuándo es el próximo pago de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y de cuánto?

El próximo pago de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores corresponde al bimestre noviembre-diciembre de 2026. El monto será de 6 mil 400 pesos para cada beneficiario.

El depósito se realizará durante noviembre y las fechas se asignarán de acuerdo con la primera letra del primer apellido. Hasta ahora, la Secretaría de Bienestar no ha publicado las fechas oficiales para cada letra.

El dinero se depositará directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar. Una vez que aparezca en la cuenta, se podrá utilizar y no es necesario retirarlo el mismo día del depósito.

El último pago correspondió al bimestre septiembre-octubre y se entregó del 1 al 25 de septiembre, también de acuerdo con la letra del apellido.

Calendario tentativo del pago de noviembre de Pensiones Bienestar para Adultos Mayores

La Secretaría de Bienestar aún no confirma el calendario de pagos del último bimestre del año, pero tomando en cuenta el esquema que manejaron durante el 2026, la programación tentativa podría ser la siguiente:

A: lunes 2 de noviembre

lunes 2 de noviembre B: martes 3 de noviembre

martes 3 de noviembre C: miércoles 4 y jueves 5 de noviembre

miércoles 4 y jueves 5 de noviembre D, E, F: viernes 6 de noviembre

viernes 6 de noviembre G: lunes 9 y martes 10 de noviembre

lunes 9 y martes 10 de noviembre H, I, J, K: miércoles 11 de noviembre

miércoles 11 de noviembre L: jueves 12 de noviembre

jueves 12 de noviembre M: viernes 13 y lunes 16 de noviembre

viernes 13 y lunes 16 de noviembre N, Ñ, O: martes 17 de noviembre

martes 17 de noviembre P, Q: miércoles 18 de noviembre

miércoles 18 de noviembre R: jueves 19 y viernes 20 de noviembre

jueves 19 y viernes 20 de noviembre S: lunes 23 de noviembre

lunes 23 de noviembre T, U, V: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre W, X, Y, Z: miércoles 25 de noviembre

Esta programación es tentativa y podría modificarse cuando la Secretaría de Bienestar publique el calendario oficial. Por ello, las personas beneficiarias deben esperar la confirmación de las autoridades antes de tomar como definitiva una fecha específica. Una vez iniciado el periodo de depósitos, también podrán comprobar si el dinero ya fue recibido mediante los canales correspondientes del Banco del Bienestar.

El apoyo correspondiente a noviembre-diciembre será el sexto y último pago bimestral de 2026, después de los depósitos correspondientes a enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto y septiembre-octubre.