Arquimides Ordóñez y una dura noticia para la evolución de su carrera

Qué ocurrirá con el futuro del futbolista de la Selección de Guatemala.

Arquimides Ordoñez queda sin equipo | KIRK IRWIN / GETTY IMAGES VIA AFP

El futuro de Arquímides Ordóñez dio un giro importante este miércoles. El delantero guatemalteco dejó de pertenecer oficialmente al Loudoun United FC, luego de que ambas partes alcanzaran un acuerdo para rescindir el contrato que los unía, una decisión que convierte al atacante en agente libre y le abre la puerta para buscar un nuevo destino de cara a la temporada 2026-2027.

La noticia fue confirmada por el propio club estadounidense mediante un comunicado, en el que agradeció el profesionalismo del seleccionado guatemalteco durante el tiempo que defendió la camiseta del equipo que compite en la USL Championship.

“Queremos agradecer a ‘Quimi’ su compromiso y profesionalidad durante su etapa en el Loudoun United FC. Ha sido un miembro valioso de nuestro grupo deportivo y agradecemos sinceramente sus contribuciones dentro y fuera del campo. Le deseamos a Arquímides mucho éxito en el próximo capítulo de su viaje”, expresó Alen Marcina, director deportivo de la institución.

Ordóñez había llegado al conjunto de Virginia en agosto de 2025 y tuvo un estreno prometedor. Su debut estuvo marcado por un doblete en la victoria por 3-2 sobre Indy Eleven, actuación que le permitió ser elegido como Jugador de la Semana de la USL Championship y despertar grandes expectativas sobre su rendimiento.

Thank you for everything, Quimi 🫶🛡️



Loudoun United FC announced today that the club has mutually parted ways with forward Arquímides Ordóñez.



🗞️https://t.co/3dSxEDpOfK pic.twitter.com/z8CV2Cd0Dh — Loudoun United Football Club (@LoudounUnitedFC) July 23, 2026

Durante su paso por el club, el atacante anotó siete goles en dos temporadas y también fue incluido en el Equipo de la Semana en dos oportunidades. Sin embargo, con el paso de los meses perdió protagonismo y no logró mantener el nivel que había mostrado en sus primeras presentaciones, situación que terminó desembocando en el final anticipado de su vínculo.

El Loudoun United también dedicó un mensaje de despedida al internacional guatemalteco, agradeciendo su aporte dentro y fuera del terreno de juego. “Gracias, ‘Quimi’. Siempre serás parte de la familia Roja y Blanca”, publicó la institución en sus canales oficiales.

Ahora, el delantero de la Selección de Guatemala, recordado por su participación en la histórica clasificación de la Sub-20 a una Copa del Mundo de la FIFA, deberá definir cuál será el próximo paso de su carrera. Por el momento no se ha informado sobre negociaciones con otro equipo, aunque su condición de agente libre le permitirá escuchar ofertas tanto dentro como fuera del fútbol estadounidense. Con apenas 22 años y experiencia internacional, Ordóñez buscará encontrar un nuevo club que le permita recuperar continuidad y seguir consolidando una carrera que todavía tiene un amplio margen de crecimiento.

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