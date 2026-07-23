Oficial: Stiven Barreiro es nuevo jugador de Millonarios tras su paso por León de México

El defensor viene de tener un paso destacado como capitán de la Fiera y ahora deberá competir por su lugar en el Embajador.

Stiven Barreiro, nuevo jugador de Millonarios. – Imago7.

A pocos días de que inicie la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, el mercado de fichajes del fútbol colombiano se sigue moviendo con fuerza. Uno de los equipos que mejor gestión ha mostrado para reforzar su proyecto ha sido Millonarios, que anuncia a otro jugador para engrosar sus filas. Se trata del defensor Stiven Barreiro, quien regresa a su país tras una destacada labor en el fútbol mexicano.

El futbolista nacido en Santiago de Cali el 19 de junio de 1994 firmó un contrato con el conjunto azul de la capital de la república por dos años. Jaine Stiven Barreiro vuelve al Fútbol Profesional Profesional Colombiano tras 10 años en el balompié mexicano. Liga donde fue compañero de James Rodríguez en el Club León.

El zaguero de 32 años viene de tener especial figuración en el Club León, donde jugaba desde 2020 y se transformó en toda una garantía de liderazgo y fortaleza con el título de primera división en ese año de su llegada. Además, en cuanto a conquistas internacionales con la Fiera, consiguió la Leagues Cup 2021 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2023.

Surgido desde las inferiores de Deportes Quindío, debutó profesionalmente con el cuadro Cuyabro y tuvo un corto paso por Santa Fe antes de emprender su aventura en el extranjero. En 2016, fue fichado por Atlas y actuó posteriormente con Pachuca. Así las cosas, la camiseta del Embajador será la sexta que el defensor central vista en su carrera.

Por la ascendencia adquirida como capitán y compartir nacionalidad, fue uno de los enlaces principales para la adaptación de James Rodríguez cuando fichó por el cuadro de Guanajuato en 2025. Aunque hizo parte de procesos de categorías inferiores de la Selección Colombia, todavía no ha sido considerado para integrar alguna convocatoria del combinado de mayores.

Por su posición más natural a raíz de ser diestro, es probable que Barreiro dispute la posición con Andrés Llinás. No obstante, el vallecaucano también ha jugado con el otro perfil, lo cual lo convierte en opción para entrar en competencia con Jorge Arias y Sergio Mosquera. Será un aspecto que se vaya definiendo también con el esquema que escoja Fabián Bustos, que todavía no está claro si será con tres o cuatro hombres en el fondo.

Millonarios viene de perder en sus dos partidos de pretemporada en visita a Universitario de Perú y recibiendo a Colo-Colo de Chile. El cuadro Embajador tendrá su primer partido oficial en la primera jornada del segundo semestre este sábado, 25 de julio, cuando reciba a Atlético Bucaramanga. La primera meta será hacer una campaña destacada en la primera fase para clasificar a los cuadrangulares semifinales.

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