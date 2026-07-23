Katia Itzel García reaparece tras el Mundial 2026 y será la árbitra central del Atlante vs América

César Arturo Ramos también reaparece tras el Mundial 2026 y será el árbitro central del Chivas contra FC Juárez

Katia Itzel García regresa a la actividad de la Liga MX | Imago7

Katia Itzel García encabezará las designaciones arbitrales para la jornada 2 del Apertura 2026, luego de ser elegida para impartir justicia en el partido entre Atlante y América. La silbante regresará a la Liga MX tras participar en la Copa del Mundo y tendrá bajo su responsabilidad uno de los encuentros de mayor atención de la fecha, programado para este viernes 24 de julio en el Estadio Azteca.

La Comisión de Árbitros informó que García Mendoza estará acompañada por Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Jaime Adrián Villasana Carrasco como asistentes. Enrique Augusto Ramírez Gutiérrez será el cuarto árbitro, mientras que Adonai Escobedo González estará encargado del VAR y Francia María González Martínez trabajará como asistente de video.

El nombramiento marca el regreso de Katia Itzel al fútbol mexicano después de su participación en el Mundial 2026, donde se convirtió en la primera árbitra mexicana en dirigir como central un encuentro de una Copa del Mundo varonil. Su designación para el duelo entre Países Bajos vs Túnez amplió una trayectoria internacional que también incluye torneos femeniles, competencias de Concacaf y los Juegos Olímpicos.

César Arturo Ramos dirigirá el Chivas vs FC Juárez

Ramos | RICHARD HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

César Arturo Ramos Palazuelos también volverá a la actividad en la Liga MX después de formar parte del grupo arbitral del Mundial. El sinaloense será el juez central del partido entre Chivas y FC Juárez, que se disputará el sábado 25 de julio en el Estadio Akron. Sandra Elizabeth Ramírez Alemán y Edwin de Jesús Sosa Montoya serán sus asistentes, con Jorge Carlos Ortiz León como cuarto árbitro.

Fernando Hernández Gómez estará a cargo del VAR en el encuentro de Chivas, acompañado por Mayra Alejandra Mora Cerero como AVAR. Ramos Palazuelos terminó su participación mundialista después de dirigir dos encuentros y regresará al campeonato mexicano para un partido en el que ambos equipos buscarán sumar sus primeros puntos del torneo.

Para el otro encuentro del viernes, entre Tijuana y León en el Estadio Caliente, el árbitro central será Joaquín Alberto Vizcarra Armenta. Karen Janett Díaz Medina y Francisco Javier González estarán en las bandas, Abraham de Jesús Quirarte Contreras fungirá como cuarto oficial y Marco Antonio Ortiz Nava será el responsable del VAR.

La actividad del sábado también contempla el Santos vs Atlas, que tendrá a Martín Molina Astorga como árbitro principal y a Erick Yair Miranda Galindo en el VAR. En el Tigres frente al Atlético de San Luis, Luis Alfredo García Rodríguez llevará el control del partido, mientras que Guillermo Pacheco Larios revisará las acciones desde la cabina de video.

La jornada continuará el domingo con Iván Antonio López Sánchez como central del Necaxa contra Rayados de Monterrey en el Estadio Victoria. Finalmente, Maximiliano Quintero Hernández dirigirá el Pachuca ante Querétaro en el Estadio Hidalgo, con Erick Yair Miranda Galindo como encargado del VAR. Las designaciones colocan a Katia Itzel García y César Arturo Ramos como los principales nombres del fin de semana tras su experiencia en el Mundial 2026.

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