Peloteando, en vivo | Jueves 23 de julio

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Este día, hablaremos de La Leagues Cup que presenta un nuevo formato para su próxima edición y, por primera vez, algunos encuentros también se disputarán en territorio mexicano, marcando un cambio importante en el torneo entre la Liga MX y la MLS. En Guadalajara no esconden sus aspiraciones: Chivas afronta el Apertura 2026 con un solo objetivo, levantar el título. Además, la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. Además repasamos el debut de grandes figuras europeas en la MLS y la cuenta regresiva para la inauguración de los Juegos Centroamericanos.

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