Jugando Claro, en vivo | Jueves 3 de septiembre

Analiza las quejas del América contra el arbitraje tras quedar fuera de Leagues Cup

Jugando Claro tendrá una nueva emisión con el análisis de uno de los temas que dejó la eliminación del América en las semifinales de la Leagues Cup 2026: las inconformidades del conjunto azulcrema con el arbitraje después de quedar fuera del torneo ante Monterrey.

La mesa de comentaristas de Claro Sports revisará las acciones que generaron molestia en el América, el desarrollo del partido y las decisiones arbitrales que quedaron bajo discusión después del encuentro. El programa pondrá sobre la mesa las jugadas señaladas por el club y el impacto que pudieron tener dentro de la semifinal.

Además del resultado, Jugando Claro analizará el contexto alrededor de la eliminación azulcrema y las reacciones posteriores al partido, con atención en las declaraciones de los protagonistas y en la postura que tomó el América respecto al trabajo arbitral.

¿Fueron determinantes las decisiones arbitrales? ¿Qué responsabilidad tuvo el América en su eliminación? ¿Qué hizo Monterrey para instalarse en la final? Estas serán algunas de las preguntas que formarán parte del debate.

Jugando Claro podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con el análisis de la eliminación del América, sus reclamos contra el arbitraje y todo lo que dejó la semifinal ante Monterrey.

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