Nacho Ambriz lamenta el fracaso de Almada con América: “Si no eres campeón, no cuenta nada”

El entrenador mexicano fue el último en darle un título internacional a Las Águilas en los últimos 10 años

Nacho Ambriz habló en exclusiva con Claro Sports por W Radio sobre la eliminación del América en la Leagues Cup y la exigencia que existe alrededor del conjunto de Coapa. El entrenador mexicano conoce de primera mano esa presión, después de haber dirigido al club y conseguido el último título internacional.

Ambriz recordó que fue el último técnico que llevó a Las Águilas a conquistar un campeonato fuera de México, cuando los Azulcremas ganaron la Concachampions 2016 de manera invicta. Sin embargo, el estratega reconoció que en el club los buenos resultados pierden relevancia si no terminan acompañados de un campeonato, tal y como le pasó en la Liga MX.

“Todos los entrenadores que hemos estado en América, si tú no eres campeón, fracasas. O sea, así lo tienes que saber, así lo tienes que aceptar”, señaló Ambriz durante la entrevista con Claro Sports por W Radio.

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El exentrenador americanista explicó que durante su etapa al frente del equipo llegó a dos semifinales de la Liga MX, pero el título internacional fue el resultado que permitió valorar de otra manera su paso por la institución. Ambriz aseguró que la Concachampions fue prácticamente el único logro que le permitió recibir una valoración positiva, debido a la exigencia que representa dirigir al América.

“Todos los entrenadores que hemos estado en América, si tú no eres campeón, fracasas. O sea, así lo tienes que saber, así lo tienes que aceptar. Yo por ejemplo, llegué a dos semifinales y pues no; o sea, lo único que medio me pusieron una palomita fue cuando fuimos campeones de la Concachampions. Un poco es el ruido interno que hay, que pues es la exigencia de ser campeón en cada torneo. Luego pues el ruido que hay también de la afición como de la prensa, que te obligan a ser campeón por lo que representa dirigir al Club América, por lo que representa a nivel nacional e internacional.

“Es un peso que tienes que tener y yo creo que hoy el profe Almada ayer lo estaba viviendo. En sus declaraciones, se le veía una cara, pues jodida, ¿no? Porque a mi punto de vista ese penal es muy dudoso, es el que le genera que se vayan a penales y todos sabemos que los penales son una ruleta rusa, ¿no? Y que desgraciadamente le toca fuera, pero yo siento que América con el profe Almada está haciendo un buen torneo. Lastimosamente pues ayer en penales quedan fuera de esta la Leagues Cup”.

Almada no le pudo dar el éxito internacional al América | Imago7

En América se vive una exigencia diferente como entrenador

Ambriz consideró que la presión no solamente proviene del interior del club, sino también de la afición y los medios de comunicación, debido a la dimensión que tiene el América en México y a nivel internacional. Para el técnico, cualquier entrenador que llega a Coapa debe asumir desde el primer momento que el objetivo principal será conquistar títulos.

El exestratega de los Azulcremas también recordó su título de la Concachampions 2016 y destacó que durante aquella edición el equipo tomó con seriedad cada uno de sus compromisos. Ambriz señaló que aquel América disputó la competencia con la intención de conquistarla y terminó como campeón invicto.

Respecto a la reciente eliminación en la Leagues Cup, Ambriz respaldó el trabajo realizado por Guillermo Almada y consideró que el América había desarrollado un buen torneo antes de quedar eliminado en la tanda de penales. El entrenador cuestionó además el penal que, desde su perspectiva, influyó en el desenlace del partido.

Ambriz también habló sobre la posibilidad de regresar algún día al banquillo del América. El mexicano reconoció que le habría gustado conquistar un título de Liga MX durante su etapa en el club, pero actualmente no contempla un posible regreso. “Si no eres campeón no cuenta nada de lo que haces”, afirmó al recordar lo que representa dirigir al conjunto azulcrema.

Espera continuidad y apoyo para Rafa Márquez y Andrés Guardado

Durante la entrevista, Nacho Ambriz también se refirió a la dupla conformada por Rafa Márquez y Andrés Guardado para trabajar con la Selección Mexicana. El entrenador consideró positiva la decisión y pidió que ambos tengan respaldo para desarrollar el proyecto.

Andrés Guardado ya habría firmado con la selección mexicana. Imago 7

Ambriz reconoció que Márquez y Guardado no cuentan con una amplia experiencia como entrenadores de equipos de Primera División, pero destacó la trayectoria futbolística que ambos construyeron durante sus carreras. El técnico pidió que se les permita trabajar y que reciban apoyo cuando los resultados no sean los esperados.

“Yo lo único que pido es que al final se les deje trabajar”, explicó Ambriz, quien consideró que la experiencia acumulada por ambos exfutbolistas puede ayudarlos a enfrentar las críticas y las exigencias propias de sus nuevas responsabilidades. “Entiendo que por ahí podemos decir que no tienen mucha experiencia, que no han dirigido equipos en Primera División, pero si ya se decidió que fueran dos tipos que tienen un nombre muy grande en el fútbol mexicano e internacionalmente, pues déjenlos trabajar y cuando las cosas no estén bien, creo que todos deberíamos de apoyarlos”, finalizó.

El entrenador mexicano cerró su postura con un llamado a confiar en el proceso encabezado por Márquez y Guardado. Para Ambriz, el cambio puede representar una oportunidad para el futbol mexicano, siempre que exista respaldo y tiempo para que la nueva estructura pueda desarrollar su trabajo.

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