Puebla vs Chivas en vivo, Liga MX: horario y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 3

Puebla recibe a Chivas en la jornada 3 del Apertura 2026. El Rebaño parte como favorito tras ganar cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos

Partidos en vivo: Puebla vs Chivas | Claro Sports

Puebla y Chivas abrirán la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX con un encuentro en el que ambos buscarán superar la mitad de la tabla general. El partido se disputará este viernes 31 de julio en el Estadio Cuauhtémoc, donde La Franja tendrá su primera presentación como local del campeonato.

Los dos equipos llegan con tres puntos después de registrar una victoria y una derrota durante las primeras dos fechas. Puebla ocupa el noveno puesto por diferencia de goles, mientras que Guadalajara aparece en la undécima posición. Una victoria permitiría al ganador llegar a seis unidades antes de la pausa que tendrá la Liga MX por la Leagues Cup.

La Franja comenzó el torneo con un triunfo de 1-0 sobre FC Juárez, encuentro en el que Ignacio Maestro Puch marcó el único gol. En la jornada 2, el conjunto dirigido por Gerardo Espinoza visitó a Cruz Azul y llegó a colocarse en ventaja mediante un disparo de Fernando Monárrez, pero terminó perdiendo 2-1. Puebla ha marcado dos goles y recibido la misma cantidad en el inicio del Apertura 2026.

Guadalajara también inició el certamen con una derrota, luego de caer 2-0 frente a Toluca en el Estadio Akron. El equipo de Gabriel Milito respondió en la segunda fecha al vencer 1-0 a FC Juárez mediante un gol de Roberto Alvarado en los últimos minutos. El Rebaño intentará conseguir su primer triunfo como visitante y enlazar victorias antes de detener su actividad en el torneo mexicano.

Fecha, horario y dónde ver el Puebla vs Chivas del Apertura 2026 de la Liga MX

El encuentro entre Puebla y Chivas se realizará el viernes 31 de julio de 2026, a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Será el primer partido de la jornada 3, que continuará esa misma noche con los compromisos Atlético de San Luis contra Tijuana y FC Juárez frente a Pumas.

La transmisión estará disponible en televisión abierta mediante Azteca 7, cuya cobertura comenzará alrededor de las 18:50 horas. El partido también podrá seguirse por el sitio y la aplicación de Azteca Deportes. En Claro Sports podrás consultar las acciones, el resultado y la información relacionada con el encuentro.

Partido: Puebla vs Chivas

Puebla vs Chivas Fecha: Viernes 31 de julio de 2026

Viernes 31 de julio de 2026 Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

19:00 horas, tiempo del centro de México Estadio: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Transmisión: Azteca 7, sitio y aplicación de Azteca Deportes

Alineaciones probables del Puebla vs Chivas para la jornada 3 de la Liga MX 2026

Gerardo Espinoza podría mantener una formación con cuatro defensores y dos atacantes, utilizando como base al equipo que compitió frente a Cruz Azul. Fernando Monárrez se perfila nuevamente como una de las opciones en el mediocampo después de marcar el primer gol de Puebla en la jornada anterior. Las alineaciones quedarán confirmadas aproximadamente una hora antes del comienzo.

Puebla: Ricardo Gutiérrez; Ángel Leyva, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas, Alberto Herrera; Kevin Velasco, Sergio Sanabria, Fernando Monárrez, Alejandro Organista; Luifer Hernández y Emiliano Gómez. Director técnico: Gerardo Espinoza.

Gabriel Milito, por su parte, recuperó a Omar Govea y deberá revisar las condiciones físicas José Castillo, quienes presentaron molestias durante el encuentro contra FC Juárez. El entrenador argentino podría conservar su estructura con tres defensores, Luis Romo como enlace desde la zona baja y Roberto Alvarado detrás de los delanteros.

Chivas: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, José Castillo; Luis Romo; Bryan González, Fernando González, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado; Jordan Carrillo y Armando González. Director técnico: Gabriel Milito. En caso de que Castillo no esté disponible, Diego Campillo aparece como una alternativa para la defensa.

Antecedentes y últimos resultados del Puebla vs Chivas en la Liga MX

Los antecedentes recientes colocan a Guadalajara con ventaja, debido a que ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos de Liga MX. Chivas también se impuso en las tres ocasiones más recientes, con nueve goles anotados y ninguno recibido ante el conjunto poblano.

El resultado más reciente se presentó el 18 de abril de 2026, cuando Guadalajara derrotó 5-0 a Puebla en el Estadio Akron. Antes de ese compromiso, el Rebaño ganó 2-0 en el Cuauhtémoc durante el Apertura 2025 y 1-0 en el Clausura de ese mismo año. La última victoria poblana fue el 25 de octubre de 2024, con marcador de 1-0.

Los últimos cinco resultados entre ambos equipos fueron:

18 de abril de 2026: Chivas 5-0 Puebla

Chivas 5-0 Puebla 27 de septiembre de 2025: Puebla 0-2 Chivas

Puebla 0-2 Chivas 15 de abril de 2025: Chivas 1-0 Puebla

Chivas 1-0 Puebla 25 de octubre de 2024: Puebla 1-0 Chivas

Puebla 1-0 Chivas 6 de abril de 2024: Chivas 3-2 Puebla

Guadalajara ha encontrado la manera de limitar el ataque poblano durante los últimos torneos, pero llegará al Cuauhtémoc con apenas un gol anotado en el Apertura 2026. Puebla, mientras tanto, mostró capacidad para atacar mediante transiciones frente a Cruz Azul. El desarrollo podría depender de la efectividad del Rebaño y de la posibilidad de La Franja de aprovechar los espacios detrás de los carrileros visitantes.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 3?

Los momios publicados por caliente.mx señalan a Chivas como favorito para quedarse con los tres puntos, pese a que disputará el encuentro como visitante. La victoria del Guadalajara paga -143, mientras que un triunfo de Puebla aparece en +360 y el empate se encuentra en +290. Los números pueden modificarse antes del inicio del partido.

Puebla: +360

+360 Empate: +290

+290 Chivas: -143

El historial reciente, la plantilla del Guadalajara y los momios inclinan el pronóstico hacia el conjunto dirigido por Gabriel Milito. Sin embargo, los rojiblancos todavía no han mostrado continuidad en ataque y necesitaron esperar hasta los últimos minutos para superar a FC Juárez. El pronóstico es una victoria de Chivas por 1-0, en un partido con pocas oportunidades y diferencia mínima.

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