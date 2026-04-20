Semana clave para varios equipos en la Liga MX ¡Se define la Liguilla del Clausura 2026!

Varios clubes, incluido el América, pelean por los últimos tres boletos de cuartos de final, a falta de dos jornadas en el calendario del Clausura 2026

Arranca una semana de vital importancia en el fútbol mexicano con la disputa de la jornada 16 y 17 del Clausura 2026 de la Liga MX en los próximos siete días, especio en el que se definirán los ocho boletos a la Liguilla y cómo quedan los cuartos de final del certamen que culminará antes de la próxima Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El objetivo principal de la mayoría de las instituciones de la Primera División es meterse a la pelea por el título. Sin embargo, algunos no han tenido su mejor temporada en estos primeros meses del año, por lo que en los días siguientes buscarán cerrar de la mejor manera la campaña y aspirar por uno de los ocho lugares privilegiados.

Todo lo que se juega en las últimas fechas del Clausura 2026

Una pelea cerrada por el liderato

Las Chivas se encuentran en la cima de la tabla general con 34 puntos, una cifra récord dentro del club en la historia de los torneos cortos, misma que buscan superar para amarrar el liderato de cara a la Liguilla. En sus próximos dos compromisos enfrentarán a Necaxa este próximo miércoles 22 de abril y a Tijuana el sábado 25, los cuales debe encarar con su mejor versión, ya que tiene rivales que le pisan los talones en la clasificación.

Abajo del Rebaño Sagrado se encuentra Pachuca, Pumas y Cruz Azul, quienes aún pueden pelear por el primer lugar de la competencia. La Máquina lo tiene complicado, pero no imposible ya que aspira a las 35 unidades en sus dos juegos restantes, donde se verá las caras con Querétaro el martes 21 de abril y Necaxa el domingo 26. El yugo de sumar ocho partidos al hilo sin ganar podría pasarles factura en esta semana.

Cruz Azul no logra reencontrarse con la victoria | Reuters

Los que aprietan con más fuerza al Guadalajara son los Tuzos con 31 puntos. Los hidalguenses suman siete partidos sin perder y aún tienen que jugar contra Xolos y ante unos Pumas, que se encuentran en la puja por la cima de la tabla general. Por lo que sin duda será un duelo con sabor a Liguilla.

Los Universitarios en este momento están en el tercer puesto general con 30 unidades y enfrentarán el martes al FC Juárez, que sigue con vida, y al Pachuca, en lo que parece ser un choque directo por el segundo lugar. El que obtenga mejores números terminará con una posición privilegiada para la fase final, ya que cerrará sus eliminatorias como local.

Ocho equipos pelean por los últimos tres boletos a Liguilla

El bicampeón Toluca no quita el dedo del renglón de ser el segundo club en conseguir un tricampeonato en la Liga MX. Por lo que se encuentra en la quinta posición de la clasificación con 27 puntos. Del sexto lugar al décimo tercero se pelearán en esta semana por los últimos tres boletos a la Liguilla.

América, Atlas y León están en los tres lugares que complementan la fase final del Clausura 2026 de la Liga MX. Para su mala fortuna, aún no tienen su lugar asegurado, pues con 22 puntos acumulados aún tienen rivales que los miran de cerca por dichas posiciones, como es Tigres, Tijuana, Necaxa, FC Juárez y Querétaro, éstos dos últimos son los que menos chances tienen por contar con 16 unidades y solo dos compromisos en puerta.

El técnico azulcrema confía en su equipo sin relajarse | Imago7

Los Tigres de la UANL, Xolos de Tijuana y Rayos de Necaxa aún tiene esperanzas de pelear por meterse a los cuartos de final, solo que necesitan ganar las fechas restantes del certamen y una serie de resultados favorables para soñar con esos boletos. Algo que no pinta fácil por los cruces que se darán tanto en la jornada 16 y 17 del Clausura 2026.

Por otra parte, Monterrey, Atlético de San Luis, Puebla, Mazatlán y Santos ya están eliminados de la competencia y solo tendrán que disputar sus respectivos compromisos para cerrar la campaña. Por lo que ahora deben pensar en el próximo Apertura 2026 y en la Leagues Cup contra los clubes de la MLS.

Tabla general, al momento del torneo

Guadalajara | 34 puntos Pachuca | 31 puntos Pumas | 30 puntos Cruz Azul | 29 puntos Toluca | 27 puntos América | 22 puntos Atlas | 22 puntos León | 22 puntos Tigres | 21 puntos Tijuana | 19 puntos Necaxa | 17 puntos Juárez | 16 puntos Querétaro | 16 puntos Monterrey | 15 puntos San Luis | 15 puntos Puebla | 13 puntos Mazatlán | 12 puntos Santos Laguna | 9 puntos

Las últimas dos jornadas del Clausura 2026

El calendario del Clausura 2026 de la Liga MX llega a su recta final, pero no por ello no habrá partidos llamativos, pues al ser enfrentamientos relevantes por la calidad de planteles, se juegan los últimos boletos a la Liguilla del fútbol mexicano. Incluso habrán encuentros directos como el América contra Atlas de la jornada 17, León ante el mismo equipo de las Águilas y el Atlas frente a los Tigres.

Jornada 16 del Clausura 2026

Martes 21 de abril Pumas UNAM vs FC Juárez | 19:00 horas Querétaro vs Cruz Azul | 19:00 horas Monterrey vs Puebla | 21:00 horas León vs América | 21:06 horas



Miércoles 22 de abril Atlas vs Tigres UANL | 19:00 horas Atlético de San Luis vs Santos | 19:00 horas Mazatlán FC vs Toluca | 19:00 horas Necaxa vs Chivas | 21:00 horas Tijuana vs Pachuca | 21:00 horas



Jornada 17 del Clausura 2026

Viernes 24 de abril Puebla vs Querétaro | 21:00 horas



Sábado 25 de abril Pachuca vs Pumas | 17:00 horas Tigres vs Mazatlán | 17:00 horas Toluca vs León | 19:00 horas Chivas vs Tijuana | 19:07 horas América vs Atlas | 21:00 horas FC Juárez vs San Luis | 21:00 horas



Domingo 26 de abril Santos vs Monterrey | 17:00 horas Cruz Azul vs Necaxa | 19:00 horas



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