¿Cuáles podrían ser las sanciones en América y Toluca por bronca en el Estadio Azteca?

Helinho y Henry Martín podrían ser los más afectados por su comportamiento en el inmueble

En la jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX se vivió el partido entre América y Toluca en el Estadio Azteca, el cual estuvo cargado de mucha intensidad por la rivalidad que existe entre ambos equipos, pero se vio manchado por la violencia dentro de la cancha con la bronca entre Helinho y Alejandro Zendejas, la cual se trasladó a los pasillos hacia los vestidores con Henry Martín.

Dicha acción se originó por la expulsión del futbolista brasileño de los Diablos Rojos, pero ante lo ocurrido podría recibir una sanción todavía mayor. Lo mismo podría pasar con el delantero de Las Águilas, quien pese a no estar convocado por el equipo, provocó que se desatara otra serie de empujones en el interior del inmueble.

Helinho y Zendejas protagonizaron la bronca en el América vs Toluca | Reuters

Las posibles sanciones a Helinho, Henry Martín y Antonio Mohamed

En Claro Sports en W Radio, nuestro especialista en arbitraje Roberto García Orozco analizó lo ocurrido y con su experiencia comentó las sanciones que podrían recibir los futbolistas de uno y otro equipo. El exárbitro señaló que la tarjeta roja directa a Helinho fue correcta por la gravedad de la patada que le dio a Alan Cervantes, por lo que se podría ir expulsado dos partidos, aunado al hecho de los golpes que soltó en la reyerta con Alejandro Zendejas y el encontronazo que tuvo posterior.

Por su parte, Henry Martín, quien no estaba convocado por André Jardine para el duelo de la noche del sábado, y que estaba involucrado en los empujones dentro del pasillo hacia los vestidores del Estadio Azteca, también podría recibir dos partidos de castigo. Aunado a los que se ha perdido con los Azulcremas por culpa de las lesiones.

Jugadores de América y Toluca se engancharon en el Azteca | Imago7

Por si esto fuera poco, el director técnico del Toluca, Antonio Mohamed, también podría verse afectado en todo lo que pasó en el Coloso de Santa Úrsula, pues cuando las bancas comenzaron a decirse de cosas y dar algunos empujones, el estratega argentino hizo algunas señas obscenas hacia un rival. Ante esto, Roberto García Orozco indicó que podría perderse un compromiso de los mexiquenses. Siempre y cuando el cuarto árbitro haya mencionado al silbante lo ocurrido para ponerlo en la acta arbitral.

Además, el comportamiento de la gente dejó mucho que desear, ya que cuando se dio el encuentro entre Helinho y Henry Martín, también hicieron comentarios racistas, despectivos e hicieron señas obscenas al futbolista brasileño del club mexiquense, quien también respondió con el mismo ademán. Por lo que también, en caso de ser identificados, podrían verse afectados.

¿Qué dice el reglamento de sanciones de la FMF?

De acuerdo con el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, capítulo II, las infracciones graves cometidas por los jugadores a las reglas de juego son castigadas de manera diferente. Una conducta violenta puede ir de uno a 15 partidos de sanción y una multa económica; así como el hecho de emplear lenguaje y/o gestos ofensivos que conllevarían dos juegos más de suspensión. Un escenario que podría verse envuelto en el tema de Helinho.

Por su parte, de acuerdo al Artículo 17, la Comisión Disciplinaria tiene la facultad de sancionar a los jugadores que incurra a la infracción de incitar, provocar, faltar al respeto o insultar a jugadores o integrantes del cuerpo técnico del club contrario. La cual equivaldría a un partido de expulsión y una multa económica a Henry Martín, tal y como lo mencionó Roberto García Orozco en Claro Sports en W Radio.

Así se enfrentaron Helinho vs Henry Martín. | Captura @Leonlec

Así como Helinho, el Turco Mohamed también podría ser sancionado con el mismo reglamento que va dirigido para el staff técnico de los clubes de la Liga MX. El cual señala que en caso de emplear lenguaje oral o corporal ofensivo, grosero u obsceno se podría obtener un castigo de uno o dos partidos y una multa económica.

De momento la Comisión Disciplinaria no se ha pronunciado por lo ocurrido, pero se espera que en los próximos días se dé a conocer la resolución tras analizar lo suscitado en el Estadio Azteca en el partido entre América y Toluca por la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX.

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