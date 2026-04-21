Davino acepta que el Tri se va a Netflix: “Lo ideal sería que a la selección la pudiera ver todo el mundo”

Netflix transmitirá la Copa Oro del Tri y desata debate sobre el acceso de la afición en México

Davino acepta que el Tri se verá por Netflix. Imago 7

La decisión de que los partidos de la selección mexicana en la Copa Oro y la Concacaf Nations League a partir de 2027 se transmitan exclusivamente por Netflix ha generado debate, y desde la dirección deportiva del Tricolor ya hay postura. Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales, reconoció que lo ideal sería que todos los aficionados pudieran ver al equipo sin restricciones, aunque también entiende el contexto actual del negocio del fútbol.

En entrevista para el podcast del Chapucero, Davino fue claro sobre su visión: “Mi opinión, aunque yo me encargo de lo deportivo y no de lo comercial, es que lo ideal sería que a la selección la pudiera ver todo el mundo“. Sin embargo, el directivo aceptó que el entorno ha cambiado y que las decisiones responden a dinámicas de mercado.

“Entiendo que el fútbol es un negocio, hay cada vez más competencia y plataformas, y seguramente hubo una licitación que Netflix ganó“, añadió, dejando claro que la llegada del gigante del streaming es resultado de un proceso comercial ajeno a su área, pero acorde a las nuevas tendencias del deporte a nivel global.

La polémica ha escalado incluso al ámbito político, donde existe una iniciativa para obligar a que este tipo de contenidos también puedan verse en televisión abierta. Ante esto, Davino no dudó en respaldar cualquier medida que acerque al público con la selección: “Si es para beneficio de que la gente pueda ver el fútbol sin una suscripción, adelante”.

El directivo también subrayó cuál es su prioridad en este tema: “No conozco mucho de política ni me interesa, pero lo que sí me interesa es que la mayor cantidad de gente pueda ver a su selección“.

Sus palabras reflejan la tensión entre el crecimiento del negocio y el acceso de la afición a los partidos del combinado nacional.

El Vasco tendrá que dar la lista para el Mundial antes del 1 de junio

Más allá del tema de transmisión, Davino confirmó que la planeación deportiva sigue su curso rumbo a la próxima competencia. La lista final de convocados deberá entregarse ante FIFA el 1 de junio, aunque podría hacerse pública días antes, mientras que la concentración del equipo comenzará el 6 de mayo con jugadores de la Liga MX.

Finalmente, destacó el acuerdo con los clubes para disponer de los seleccionados incluso antes de la Liguilla, una medida que, reconoció, implica un sacrificio para los equipos, pero que consideran clave para preparar de mejor manera al Tricolor en sus próximos compromisos.

¿Cómo será la transmisión de los partidos?

Los partidos estarán disponibles exclusivamente a través de Netflix en territorio mexicano, lo que significa que la plataforma se convierte en el principal punto de acceso para seguir ambas competencias. Además, no habrá costo adicional para los usuarios que ya cuentan con una suscripción activa.

TE PUEDE INTERESAR