Pumas va por todo: así puede cerrar como sublíder del Clausura 2026

Pumas busca cerrar como sublíder del Clausura 2026; depende de sí mismo y podría definir el segundo lugar ante Pachuca

¡Tiene el destino en sus manos! Pumas apunta al segundo lugar del torneo. Imago 7

La recta final del Clausura 2026 llega con un panorama favorable para los Pumas de la UNAM, que buscan cerrar el torneo dentro de los primeros tres lugares de la tabla general. El equipo dirigido por Efraín Juárez se ubica actualmente en la tercera posición con 30 puntos, producto de una campaña sólida en la que han sumado ocho victorias, seis empates y solo una derrota.

El objetivo para los universitarios es claro: asegurar uno de los puestos privilegiados rumbo a la Liguilla. Para lograrlo, Pumas depende únicamente de sí mismo, ya que tiene en sus manos la posibilidad de escalar posiciones en las últimas jornadas del campeonato.

En el cierre del torneo, el conjunto auriazul enfrentará dos compromisos clave. Primero recibirá a FC Juárez en el Estadio Olímpico Universitario, un duelo en el que no puede dejar escapar puntos. Posteriormente, visitará a Pachuca en el Estadio Hidalgo, en lo que podría convertirse en un partido decisivo por el subliderato.

El escenario es claro: si tanto Pumas como Pachuca ganan su siguiente encuentro, el segundo lugar de la tabla se definirá en la última jornada cuando ambos equipos se enfrenten. Ese partido no solo tendría valor en la clasificación, sino también en la ventaja deportiva rumbo a la fase final.

Terminar en el segundo puesto representa un beneficio importante, ya que permitiría a Pumas cerrar como local tanto en los cuartos de final como en una eventual semifinal. Además, en caso de alcanzar la final y siempre que no enfrenten al líder general, también tendrían la posibilidad de definir el título en casa.

Por ello, el cierre del torneo toma una relevancia especial para los universitarios. Aunque hoy ocupan el tercer lugar, el margen es corto y las condiciones están dadas para aspirar a más. Pumas llega con el destino en sus manos y con la oportunidad de consolidarse como uno de los principales contendientes al título del Clausura 2026.

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