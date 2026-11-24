Se avecina la temporada de ventas con grandes descuentos, pero su duración no será tan extendida

Varias tiendas en México participarán en el Black Friday y Cyber Monday | Reuters

El cierre de noviembre traerá nuevas oportunidades para los consumidores mexicanos que buscan descuentos antes de las compras navideñas. El Black Friday y el Cyber Monday 2026 se celebrarán el 27 y 30 de noviembre, respectivamente, con promociones en tiendas físicas y plataformas digitales. Ambas jornadas llegan después del Buen Fin y representan otra oportunidad para adquirir productos de tecnología, ropa, electrodomésticos y artículos para el hogar.

Aunque estas campañas comerciales surgieron en Estados Unidos, su presencia en México ha crecido gracias a las plataformas de comercio electrónico y las cadenas departamentales. A diferencia de otras temporadas de descuentos, las empresas participantes pueden establecer sus propios periodos promocionales, condiciones de compra y beneficios para los consumidores.

Los compradores deben considerar que las ofertas no necesariamente estarán disponibles durante los mismos días en todos los establecimientos. Algunas tiendas podrían concentrar sus promociones en las fechas oficiales, mientras que otras podrían extenderlas durante todo el fin de semana, con descuentos directos, cupones, meses sin intereses y bonificaciones bancarias.

¿Qué es el Black Friday y Cyber Monday 2026?

El Black Friday, también conocido como Viernes Negro, es una jornada comercial que se celebra un día después de Acción de Gracias en Estados Unidos. Su principal característica es la aplicación de descuentos en distintas categorías de productos, tanto en establecimientos físicos como en tiendas digitales. Por su parte, el Cyber Monday se desarrolla el lunes siguiente y está enfocado principalmente en las compras por internet, con promociones especiales en plataformas de comercio electrónico.

Black Friday y Cyber Monday 2026: fecha de inicio y duración

El Black Friday 2026 comenzará oficialmente el viernes 27 de noviembre, aunque su duración dependerá de cada establecimiento. Mientras algunas empresas podrían limitar sus promociones a 24 horas, otras podrían mantenerlas durante el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, hasta enlazarlas con el Cyber Monday. Esta estrategia permite ampliar el periodo de compras y ofrecer distintas oportunidades de ahorro.

En cuanto al Cyber Monday 2026, se celebrará el lunes 30 de noviembre, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, con una duración oficial de 24 horas. Sin embargo, algunas plataformas podrían anticipar sus descuentos o prolongarlos después de esa fecha, dependiendo de sus campañas comerciales y la disponibilidad de productos.

¿Qué tiendas participan en el Black Friday y Cyber Monday 2026 en México?

Amazon México, Mercado Libre, Walmart, Liverpool y Coppel figuran entre las principales empresas que suelen participar en estas jornadas de descuentos. También destacan plataformas internacionales como Shein, Temu y AliExpress, además de Lenovo y otras marcas especializadas en tecnología y moda. No obstante, cada establecimiento determina su participación, por lo que los consumidores deberán consultar sus canales oficiales para conocer las promociones confirmadas.

Las promociones pueden incluir rebajas directas en productos seleccionados, cupones digitales, meses sin intereses y bonificaciones bancarias. Las condiciones dependerán de cada comercio, del método de pago y de las instituciones financieras participantes. Por esta razón, es importante revisar los términos de cada oferta, así como los montos mínimos de compra y las restricciones aplicables.

Para este Black Friday y Cyber Monday 2026 en México se recomienda comparar precios antes de las jornadas de descuentos y verificar que las páginas utilizadas correspondan a sitios oficiales. También es conveniente revisar los costos extras por envío, las políticas de devolución y los métodos de pago disponibles para evitar cargos inesperados o posibles fraudes electrónicos. Algunos bancos también llevan a cabo campañas para hacer pagos flexibles en esta temporada de compras, por lo que es importante revisar la información de la institución bancaria a la que está uno ligado.