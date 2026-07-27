Raúl Jiménez se integra a los entrenamientos del Wolverhampton: “El lobo mexicano está de regreso”

El delantero mexicano comenzó su segunda etapa con los Wolves después de marcar tres goles con la selección nacional en la Copa del Mundo

Raúl Jiménez reporta con el Wolverhampton | @Wolves

Raúl Jiménez se incorporó a los entrenamientos del Wolverhampton después de concluir su participación con México en el Mundial 2026 y tomar algunos días de descanso. El delantero mexicano ya trabaja con el plantel que disputará la temporada 2026-27 de la EFL Championship.

El club inglés publicó un video con la llegada del atacante a sus instalaciones. En las imágenes se observa a Jiménez saludar al personal del equipo y posteriormente ingresar a los vestidores para reencontrarse con sus nuevos compañeros.

Entre los jugadores que recibieron al mexicano aparecen Jackson Tchatchoua, Jean-Ricner Bellegarde y el paraguayo Enso González. Jiménez también convivió durante el desayuno con el español Hugo Bueno y saludó al cuerpo técnico antes de iniciar su preparación. “El lobo mexicano está de regreso en la madriguera. ¡Bienvenido de regreso a casa Raúl! SÍ SEÑOR”, escribió el club en sus redes sociales.

El lobo mexicano está de regreso en la madriguera. ¡Bienvenido de regreso a casa Raúl! SÍ SEÑOR 🔥🐺🇲🇽 pic.twitter.com/lD7Op5oVZ8 — Wolves Español (@WolvesEspanol) July 27, 2026

El Wolverhampton anunció el regreso de Raúl Jiménez el pasado 9 de junio, dos días antes del debut de México frente a Sudáfrica en la inauguración del Mundial. El delantero volvió al club después de terminar su contrato con el Fulham, equipo en el que cerró la temporada anterior.

Jiménez participó en cuatro partidos durante la Copa del Mundo y marcó tres goles. El atacante convirtió frente a Sudáfrica en la fase de grupos, ante Ecuador en los dieciseisavos de final y contra Inglaterra en los octavos de final.

La segunda etapa del mexicano con los Wolves se desarrollará en la Championship, debido a que el equipo descendió de la Premier League después de finalizar en el último lugar de la clasificación. El club buscará regresar a la máxima categoría del fútbol inglés durante la campaña 2026-27.

Antes del comienzo de la liga, Wolverhampton disputará partidos amistosos contra Doncaster Rovers y Racing de Santander. El calendario de preparación también incluye el encuentro de la primera ronda de la EFL Cup frente al Port Vale.

El debut de los Wolves en la Championship está programado para el 14 de agosto contra Blackburn Rovers en el Molineux Stadium. Jiménez, de 35 años, iniciará otra etapa con el club en el que fue goleador y jugador más destacado durante las temporadas 2018-19 y 2019-20.

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