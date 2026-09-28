Israel Reyes revela petición de Rafa Márquez para que México siga mostrando un buen nivel de juego ante Perú

El futbolista reveló que pese a ser tomado en cuenta en distintas posiciones, donde se siente más cómodo es en la defensa central

Israel Reyes reveló que Rafa Márquez les pide tener confianza | Imago7

La Selección Mexicana continúa con su preparación para enfrentar a Perú este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, dentro de la Fecha FIFA. Antes del segundo compromiso del equipo dirigido por Rafael Márquez, Israel Reyes habló sobre la idea de juego que busca implementar el nuevo entrenador del Tricolor.

El defensa del América explicó que una de las principales peticiones del estratega mexicano es que los futbolistas confíen en sus capacidades dentro del terreno de juego, además de mostrar valentía y atrevimiento en cada acción durante los partidos.

Israel Reyes aseguró que Rafa Márquez les ha pedido confiar en ellos mismos para perder el miedo a jugar desde la zona defensiva y buscar una salida con mayor seguridad. El zaguero reveló que el técnico quiere que sus jugadores tengan personalidad para asumir riesgos dentro del campo. “Creo que confiar en el jugador me lo transmitió Rafa desde el inicio, que confiemos en las capacidades que tenemos, en la valentía, en el atrevimiento dentro del campo”, explicó Israel Reyes en conferencia de prensa.

El defensor del América señaló que una de las bases del nuevo proceso es que los jugadores crean en sus compañeros y tengan la seguridad para construir desde atrás. Reyes recordó una acción del partido anterior como ejemplo del estilo que busca Márquez con el equipo nacional.

“Hay una jugada creo que muy famosa de este último partido justamente, una jugada que salimos desde atrás que creo que se basa en eso, en la confianza en nosotros, en el compañero, en el saber que tiene que confiar el niño, que voy a sacar el delantero para que pase ahí”, mencionó el futbolista.

El jugador de la Selección Mexicana también destacó que el mensaje del cuerpo técnico apunta a eliminar el temor al error. Para Reyes, la salida con balón controlado y la confianza entre compañeros forman parte de la identidad que Rafael Márquez intenta construir en el Tricolor.

Israel Reyes asegura sentirse más cómodos jugando como defensa central

Israel Reyes también habló sobre la posición en la que actualmente se siente más cómodo dentro del campo. Aunque durante su carrera ha ocupado diferentes zonas, reconoció que la defensa central es el lugar donde encuentra mayor confianza. “Me ha tocado pisar algunas partes del campo en mi carrera, creo que actualmente la que más he desarrollado es la central, me siento muy feliz ahí, me siento muy cómodo, me siento que soy más que en otras posiciones”, comentó.

El futbolista explicó que también puede desempeñarse como lateral o mediocampista defensivo, pero considera que la posición de central es donde ha encontrado mayor desarrollo durante los últimos años. “Cuando he estado de lateral me siento muy cómodo, de contención igual, pero yo creo que por lo que me he desarrollado más en la central, creo que estoy un poco más feliz y cómodo”, agregó.

El defensor azulcrema también habló sobre su presente con la Selección Mexicana y la posibilidad de cumplir el sueño de jugar en Europa, como lo han hecho algunos de sus compañeros. Aunque aseguró que no pierde la cabeza con la idea de emigrar, pues se enfoca únicamente en seguir trabajando.

“Sí, sí, con ganas, con esperanza, con ese trabajo que siempre llevo en el día a día en el club, como tú lo mencionas. Estoy tranquilo, la verdad, es algo que al final estoy haciendo lo que me toca dentro del club, estoy haciendo lo que me toca gracias acá también con los muchachos en Selección. Entonces, con esas ganas de cumplirlo, claro que sí, esperanzado y confiando que se abran las puertas para poder también cumplir ese sueño que uno sabe, de repente siente y sabe que lo puede vivir, así que con muchas ganas de que así sea también”.

Israel Reyes aseguró que vive este proceso con ilusión y confianza, mientras busca consolidarse dentro del grupo que encabeza Rafael Márquez. “Hoy creo que está en el mejor momento porque estamos en un momento de la Selección muy bueno, muy fuerte, él viene con mucha ilusión y ojalá que me vaya bien, ojalá que me siga viendo bien y seguir disfrutando esto juntos”, señaló.

Con el duelo ante Perú como siguiente prueba, Israel Reyes busca responder a la confianza de Rafael Márquez y mantenerse como una alternativa para la defensa mexicana en este nuevo ciclo mundialista.