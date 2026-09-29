Muere Dennis Haskins a los 75 años, el recordado director Belding de ‘Saved by the Bell’

El intérprete conquistó a millones de fans como Richard Belding y dejó una huella en la televisión juvenil de los años noventa

Dennis Haskins muere a los 75 años. Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

La televisión perdió a una de sus figuras más recordadas de los años ochentas y noventas con la muerte de Dennis Haskins, actor que conquistó a varias generaciones gracias a su interpretación del director Richard Belding en ‘Saved by the Bell’ o ‘Salvados por la Campa‘ como se conoció en México. El intérprete falleció a los 75 años, de acuerdo con información confirmada por su agente y personas cercanas.

Hasta el momento, la causa oficial de muerte no ha sido revelada. Sin embargo, allegados al actor señalaron que durante sus últimos años enfrentó diversos problemas de salud, incluido Parkinson, una condición que decidió mantener en privado para evitar recibir atención pública por esa situación.

Haskins dejó una huella en la televisión juvenil de los años ochenta y noventa gracias a su papel como el director de Bayside High, personaje que se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la serie. Su característica frase “Hey, hey, hey, what is going on here? (Hey, hey, hey, ¿qué está pasando aquí?)” quedó como uno de los momentos más recordados por los seguidores de la producción.

¿De qué murió Dennis Haskins, actor de ‘Saved by the Bell’? Esto se sabe

Hasta ahora, la causa de muerte de Dennis Haskins no ha sido confirmada oficialmente. Su agente, Jay Schachter, informó en TMZ sobre el fallecimiento y destacó la relación cercana que el actor mantuvo con sus seguidores durante toda su carrera.

“Es una pérdida trágica. Todos amaban al señor Belding y aquellos que conocimos a Dennis lo amábamos aún más. Era una gran persona y amaba, realmente amaba, a sus fans”, expresó Schachter.

Personas cercanas al intérprete señalaron que Haskins enfrentó problemas de salud durante los últimos años. De acuerdo con Dimples Karaoke, establecimiento donde el actor era una presencia habitual, padecía Parkinson y decidió mantener esa lucha alejada de los reflectores porque no quería recibir atención por su condición.

“Había guardado silencio sobre su lucha contra el Parkinson, entre otros problemas de salud, porque no quería la atención. No quería tener que explicárselo a la gente”, señaló el comunicado.

El lugar también recordó que Haskins era una persona cercana con sus seguidores y que disfrutaba convivir con quienes se acercaban a saludarlo, pedirle fotografías o compartir momentos con él.

Dennis Haskins y el legado del director Richard Belding en ‘Saved by the Bell’

Dennis Haskins alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación del director Richard Belding en ‘Saved by the Bell’, una de las series juveniles más populares de finales de los años ochenta y durante la década de los noventa. Su personaje era conocido por intentar mantener el orden entre los estudiantes de Bayside High, especialmente ante las constantes ocurrencias de Zack Morris y sus compañeros.

Antes de formar parte de la serie que lo hizo famoso, Haskins interpretó al mismo personaje en ‘Good Morning, Miss Bliss’, producción de Disney Channel estrenada en 1988. Un año después, el proyecto evolucionó hasta convertirse en ‘Salvados por la Campana’, una producción que marcó a toda una generación.

Posteriormente, el actor volvió a interpretar a Richard Belding en otros proyectos derivados, entre ellos ‘Saved by the Bell: The College Years’ y ‘Saved by the Bell: The New Class’.

La trayectoria de Dennis Haskins antes de convertirse en una estrella de televisión

Antes de convertirse en una figura reconocida de la pantalla chica, Dennis Haskins desarrolló una fuerte relación con el teatro, el periodismo y las actividades comunitarias durante su etapa universitaria.

Nacido en Chattanooga, Tennessee, el 18 de noviembre de 1950, estudió en la Universidad de Tennessee en Chattanooga, donde participó en diferentes proyectos relacionados con la comunicación y las artes escénicas.

Durante sus años universitarios colaboró con el periódico estudiantil, formó parte del Drama Club y los Harlequins, además de pertenecer a organizaciones como Blue Key Honor Fraternity y Raven’s Society.

También fue uno de los fundadores del grupo de teatro comunitario Harlequins, donde participó como actor, encargado de escena y escritor de obras originales.

Su compromiso con la comunidad universitaria también quedó reflejado fuera de los escenarios. Como presidente de entretenimiento del gobierno estudiantil, ayudó a organizar eventos y colaboró para llevar artistas como Ike y Tina Turner a la institución en 1973.

El cariño de los fans acompañó a Dennis Haskins hasta sus últimos años

Más allá del personaje que interpretó en televisión, Dennis Haskins mantuvo una relación cercana con sus seguidores durante décadas. En Dimples Karaoke, lugar que frecuentaba, era recordado por cantar, convivir con asistentes y tomarse fotografías con quienes se acercaban a saludarlo.

“Era conocido por la mayoría como el señor Belding de ‘Saved by the Bell’, pero para nosotros era mucho más que eso”, señaló el establecimiento tras confirmar su fallecimiento.

Con la muerte de Dennis Haskins desaparece una de las figuras más queridas de la televisión juvenil estadounidense. Su interpretación del director Richard Belding permanecerá en la memoria de quienes crecieron con ‘Saved by the Bell’ y las historias ocurridas en Bayside High.