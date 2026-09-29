Avengers: Doomsday: ¿Qué es Infinity Vision, la nueva experiencia que se estrenó en México con la película de Marvel?

La película estará dirigida por Anthony y Joe Russo y reunirá personajes del Universo Cinematográfico de Marvel, incluidos Doctor Doom, los X-Men y Los 4 Fantásticos

Dr. Doom está listo para su gran presentación en el celuloide | @Avengers

Avengers: Doomsday llegará a los cines de México con una nueva alternativa de exhibición para los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. La película contará con funciones bajo el formato Infinity Vision, una experiencia creada para ofrecer una proyección con características especiales en salas seleccionadas de Cinépolis y Cinemex.

El formato fue presentado por Disney junto con Avengers: Endgame Encore y, hasta ahora, únicamente está confirmado para estas dos producciones de Marvel. La compañía no ha informado si esta certificación será utilizada posteriormente en otros estrenos cinematográficos.

La nueva cinta de los hermanos Anthony y Joe Russo llegará con una historia que volverá a reunir personajes de distintas etapas del MCU, con la presencia de Doctor Doom, los X-Men y Los 4 Fantásticos como parte del desarrollo del multiverso.

¿Cuándo y en qué salas es el estreno de Avengers: Doomsday en México?

El estreno de Avengers: Doomsday en México está programado para el jueves 17 de diciembre de 2026. La película tendrá funciones regulares y también horarios especiales de medianoche en Cinemex, una modalidad utilizada en otros lanzamientos importantes de Marvel.

La preventa de boletos comenzó el 27 de septiembre a través de las plataformas digitales de Cinépolis y Cinemex, donde los usuarios pueden elegir entre diferentes formatos de exhibición disponibles.

La película contará con funciones en formatos tradicionales y experiencias especiales, entre ellas Infinity Vision, además de opciones como 4DX, ScreenX, Macro XE, VIP y Platino, dependiendo de la disponibilidad de cada complejo.

Doomsday arrives December 18th.



Experience Avengers: Doomsday on bigger, brighter, & more immersive screens. Tickets are now on sale exclusively for Infinity Vision certified theaters: https://t.co/GfzAkVCjDg pic.twitter.com/pB377f09iT — Avengers (@Avengers) July 20, 2026

Avengers: Doomsday: ¿Aún hay boletos en preventa en México?

Los boletos para Avengers: Doomsday comenzaron su venta anticipada en las aplicaciones y páginas oficiales de Cinépolis y Cinemex. Los precios dependen del tipo de sala elegida por los espectadores.

Las tarifas anunciadas durante la preventa son:

Formato tradicional: 116 pesos.

Platino: 195 pesos.

VIP: 232 pesos.

ScreenX: 160 pesos.

4DX: 222 pesos.

Macro XE: 156 pesos.

La disponibilidad de boletos dependerá de cada complejo y horario seleccionado, especialmente en las funciones con formatos especiales como Infinity Vision.

¿Qué es Infinity Vision, la nueva experiencia que se estrenó en México con la película de Marvel y en qué cines está disponible?

Infinity Vision es un formato de exhibición cinematográfica disponible en salas seleccionadas de México, diseñado para ofrecer pantallas de gran tamaño, imagen con mayor definición y sonido envolvente durante la proyección de películas. De acuerdo con la información oficial, Disney evalúa previamente las salas de cine para determinar cuáles cumplen con las condiciones necesarias para utilizar esta certificación.

A diferencia de otros formatos como IMAX, Infinity Vision no corresponde a una tecnología exclusiva de filmación o producción de una película, sino a un sistema de exhibición dentro de determinados complejos cinematográficos.

Las salas que tendrán funciones de Avengers: Doomsday bajo Infinity Vision son:

Cinemex

Antara Market.

Antara Platino.

Iztapalapa.

Gran Terraza Coapa Tradicional y VIP.

Mitikah.

Patriotismo Market.

Oasis Coyoacán.

Pabellón Cuemanco.

Paseo Acoxpa.

Patio Universidad.

Perisur.

Cinépolis

Ajusco.

Copilco.

Parque Delta.

Plaza Oriente.

Tezontle.

Universidad Tradicional y VIP.

El multiverso vuelve a ser protagonista en Avengers: Doomsday

La historia de Avengers: Doomsday girará alrededor de una nueva amenaza encabezada por Victor von Doom, conocido como Doctor Doom, personaje interpretado por Robert Downey Jr.

La película reunirá a integrantes de diferentes etapas del Universo Cinematográfico de Marvel y continuará la expansión del multiverso con la incorporación de personajes relacionados con los X-Men y Los 4 Fantásticos.

Anthony y Joe Russo estarán nuevamente al frente de la dirección después de trabajar en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Además, la cinta funcionará como una conexión previa hacia Avengers: Secret Wars, programada para diciembre de 2027.

Entre los personajes confirmados aparecen:

Chris Hemsworth como Thor

Chris Evans como Steve Rogers

Anthony Mackie como Sam Wilson

Paul Rudd como Ant-Man

Letitia Wright como Shuri/Pantera Negra

Simu Liu como Shang-Chi

Tenoch Huerta Mejía como Namor

Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantastic

Robert Downey Jr. como Victor von Doom/Dr. Doom

Con Infinity Vision, la preventa y la llegada de nuevos personajes al MCU, Avengers: Doomsday prepara su estreno en México como una de las películas que buscará reunir nuevamente a los seguidores de Marvel en las salas de cine.