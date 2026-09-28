Orbelín Pineda y la llegada de la Hormiga González a Grecia: “Es muy bonito ver que los mexicanos estén tocando puerta en otros países”

El mediocampista explicó las diferencias entre el trabajo de Márquez y Javier Aguirre, además de señalar la importancia de apoyar a los nuevos integrantes

Pineda, eje de ataque del Tri | Imago7

Orbelín Pineda habló sobre el inicio del nuevo proceso de la Selección Mexicana bajo la dirección de Rafael Márquez y destacó la intensidad como uno de los puntos principales dentro del grupo. El mediocampista señaló que la concentración representa una oportunidad para que los futbolistas llamados puedan mostrar su trabajo y competir por un lugar.

El jugador de los Rayados de Monterrey explicó que el equipo entiende que atraviesa una etapa de cambios, con nuevos elementos y una nueva dirección técnica, pero con la intención de mantener una línea de trabajo. “Sabemos que son nuevos jugadores, nuevo proceso, un nuevo comienzo y bueno, creo que seguimos trabajando para lo que viene; tenemos una oportunidad de mostrar lo que venimos haciendo”, comentó.

Pineda también señaló que la intensidad y la concentración serán aspectos importantes para el funcionamiento del equipo durante esta etapa. El futbolista mexicano destacó la importancia de la competencia interna y del apoyo entre compañeros para elevar el rendimiento colectivo. “La base del éxito creo que es la intensidad, la concentración. El pie lo tienen todos los jugadores que están aquí en la selección y el que juegue lo va a hacer de la mejor manera”, expresó.

Sobre la llegada de Rafael Márquez al banquillo del Tricolor, Orbelín explicó que el trabajo dentro de la cancha mantiene una continuidad respecto a la etapa anterior con Javier Aguirre, aunque reconoció diferencias entre ambos entrenadores. “Dentro de la cancha venimos haciendo lo mismo. Hablando de Rafa y de Javier son un poco diferentes: Rafa es un poquito más tranquilo, pero al final de cuentas creo que estamos a la disposición del entrenador”, señaló.

Orbelín también se refirió a la salida de Armando ‘Hormiga’ González rumbo al fútbol de Grecia y destacó la importancia de que jugadores mexicanos tengan oportunidades en otros países. “Es un mexicano más y siempre es muy bonito ver que los mexicanos estén tocando la puerta en otros países. Lo más importante es desearle lo mejor, que le vaya muy bien, que la pueda romper”, señaló.

Otro de los temas que abordó fue el acompañamiento a los jóvenes del plantel, especialmente a Gilberto Mora. El atacante destacó la importancia de respaldar al futbolista de Xolos y ayudarlo en su crecimiento dentro de la selección mexicana. “Es ayudarlo, arroparlo, protegerlo. Esperemos que pueda madurar lo más rápido posible, que lo está haciendo fundamentalmente; lo vemos dentro de la cancha, es un jugador con mucha experiencia para la edad que tiene”, explicó.

Finalmente, Pineda también fue cuestionado sobre la situación de Alexis y la posibilidad de que el futbolista tome una decisión respecto a representar a México. El mediocampista señaló que se trata de una elección personal y que debe respetarse cualquier determinación. “Es difícil, son opiniones de cada jugador. Creo que él está pensando en esa situación y él decide si quiere venir o no quiere venir. Sabemos el jugador que es y la capacidad que tiene”, comentó.