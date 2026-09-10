Jugando Claro, en vivo | Lunes 9 septiembre 2026

Jugando Claro analiza los movimientos del América y el panorama rumbo al Clásico Joven

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Jugando Claro tendrá una nueva emisión enfocada en los temas que marcan la actualidad del fútbol mexicano, con el América como uno de los principales protagonistas del mercado de fichajes y el Clásico Joven como uno de los partidos más esperados de la Jornada 8 del Apertura 2026.

La mesa de especialistas de Claro Sports analizará los movimientos que preparan las Águilas en las últimas horas del periodo de registros, con la llegada de dos defensas centrales que buscan fortalecer una zona que tuvo modificaciones importantes tras la salida de Sebastián Cáceres.

Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno aparecen como los nombres elegidos por el conjunto azulcrema. Ramos Mingo llega procedente del Bahía de Brasil, mientras que Bueno apunta a dejar el fútbol inglés para continuar su carrera en Coapa. La conversación estará centrada en el impacto que pueden tener estos refuerzos y si América consigue construir una de las defensas más completas de la Liga MX.

Otro de los temas principales será el enfrentamiento entre América y Cruz Azul. La Máquina llega con argumentos para competir ante las Águilas y buscará aprovechar el momento previo al duelo más importante de la jornada.

Jugando Claro pondrá sobre la mesa si Cruz Azul realmente parte como favorito para el Clásico Joven o si América mantiene las condiciones necesarias para imponerse en un partido donde la presión y la historia también tienen un peso importante.

El mercado de fichajes también dejó historias que no terminaron en una transferencia. Alexis Vega estuvo cerca de tener una nueva oportunidad en Europa, un escenario que será revisado por los especialistas de Claro Sports.

Además, el programa abordará la primera convocatoria de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana y los jugadores de Chivas que podrían recibir una oportunidad dentro del nuevo proceso del Tricolor.

Jugando Claro también analizará el nuevo desafío de Guillermo Martínez con Tigres. El delantero mexicano llega con la intención de encontrar regularidad y convertirse en una alternativa importante dentro del ataque felino.

Sigue en vivo Jugando Claro, el espacio de Claro Sports donde se analizan las últimas noticias del América, la Liga MX, el mercado de fichajes, la Selección Mexicana y toda la actualidad del fútbol nacional e internacional.

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