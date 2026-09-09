Willer Ditta calienta el Cruz Azul vs América: “Es el partido que todos esperan”

Entrevista exclusiva con el colombiano previo al Clásico Joven de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX

El sábado 12 de septiembre se juega uno de los partidos más esperados en el fútbol mexicano, una nueva edición del Clásico Joven entre América y Cruz Azul, que Willer Ditta aseguró en Claro Sports por W Radio que es el juego que más esperan cada semestre.

“Es el partido que esperan todos para ver“, declaró el colombiano en exclusiva “En los últimos años ha sido una rivalidad bastante interesante, hemos podido conseguir puntos importantes. Siempre esperamos esta clase de partidos, donde nos medimos con un gran rival, que tiene herramientas importantes para hacernos un partido difícil a nosotros”.

“Todos son especiales, que jugamos con mucha pasión y garra. Es el partido que se espera todos los torneos para poder encararlo, medir qué tan bien estamos. Para mí, que soy una pieza clave en el equipo, es bastante importante seguir sumando esta clase de partidos y, Dios mediante, sumar una nueva victoria en un Clásico”, agregó.

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El América llega como líder general del Apertura 2026, invicto, mientras que Cruz Azul tuvo un bache que le costó puntos y están en el sexto lugar. Pese al buen momento de las Águilas de Almada, Ditta piensa más en los argumentos que tiene la Máquina para llevarse la victoria.

“Encargándonos mucho de nuestro juego, de las cosas que podemos hacer bien para encarar el partido de esta forma, y esperamos dar una alegría a nuestra afición”, dijo el defensor.

En el Apertura 2026, Ditta ha sido titular en cinco de siete partidos de Cruz Azul en la Liga Mx. Disputó los 90 minutos en los últimos tres compromisos, incluyendo el partido ante el Necaxa en el que marcó su primer gol del torneo.

Ditta, ilusionado por jugar un Clásico ante Miguel Ángel Borja

El partido del sábado en la cancha del Estadio Banorte tendrá sabor cafetalero, porque se podrían enfrentar dos colombianos si Miguel Ángel Borja debuta con el América.

“A Miguel lo conozco de hace muchísimo tiempo. Tuve la oportunidad de enfrentarlo cuando yo estaba en Júnior y él en Palmeiras. Ya lo conozco siendo rival. Lo tuve de compañero en Júnior. Me alegra que haya llegado a la liga, es un jugador bastante importante. Si se da la oportunidad de enfrentarlo, vamos a tratar de hacer lo mejor posible y contrarrestar sus posibilidades de ataque”.

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