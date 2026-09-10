Muere Oscar Mario Beteta a los 70 años, periodista y referente de la radio en México

El comunicador construyó una trayectoria de varias décadas en medios nacionales, con entrevistas, análisis político y cobertura de temas económicos

Óscar Mario Beteta: fallece la voz del periodismo radiofónico. Foto X:@alitomorenoc

El periodismo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de Óscar Mario Beteta, reconocido periodista, conductor de radio y analista, quien falleció este miércoles 9 de septiembre de 2026. A lo largo de su trayectoria, Beteta se consolidó como una de las voces más conocidas de la radio informativa en México, además de combinar su trabajo periodístico con su formación como economista.

La noticia fue confirmada por medios nacionales y generó reacciones dentro del gremio periodístico, donde colegas y seguidores recordaron su trayectoria frente a los micrófonos y su participación en distintos espacios de análisis político y económico. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Óscar Mario Beteta tuvo una carrera de varias décadas en los medios de comunicación, en la que destacó por sus entrevistas, análisis de coyuntura nacional e internacional y su estilo de conducción. Su trabajo lo llevó a colaborar en diferentes instituciones periodísticas, entre ellas El Financiero, El Universal y El Heraldo de México, donde participó como colaborador.

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¿Quién fue Oscar Mario Beteta y cuál es su legado en el periodismo mexicano?

Óscar Mario Beteta construyó una trayectoria que combinó dos grandes áreas: la economía y el periodismo. Nacido el 13 de enero de 1963 en la Ciudad de México, estudió la Licenciatura en Economía en la Universidad Anáhuac y posteriormente cursó una maestría en Finanzas en la Universidad de Exeter, en Reino Unido. Su preparación académica marcó el estilo con el que más tarde abordó temas financieros, políticos y sociales desde los medios de comunicación.

Antes de consolidarse como periodista, Beteta tuvo experiencia dentro del sector financiero e incluso se desempeñó como corredor de bolsa. Con el paso de los años, trasladó sus conocimientos económicos al ámbito de la comunicación, donde logró convertirse en una de las voces reconocidas de la radio informativa mexicana y en un referente del análisis de coyuntura nacional.

Su carrera estuvo acompañada por distintos reconocimientos. En 1981 recibió el Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica y en 1983 obtuvo el Premio Nacional de Economía. Posteriormente recibió tres Premios Nacionales de Periodismo, además de la Presea José Pagés Llergo y el Calendario de Oro al mejor conductor de un programa noticioso en radio en 2007, distinciones que marcaron una trayectoria desarrollada principalmente frente a los micrófonos.

La carrera de Óscar Mario Beteta en radio y medios de comunicación

Beteta construyó una trayectoria de más de tres décadas en los medios de comunicación mexicanos, combinando su formación como economista con el análisis periodístico. Antes de consolidarse como comunicador, inició su carrera en el ámbito bursátil y posteriormente dio el salto a la televisión, donde en Canal 11 marcó un precedente al conducir el primer noticiero con enfoque especializado en temas económicos. Más adelante también encabezó el programa de entrevistas Visión 40 en Canal 40.

Su mayor legado se consolidó en la radio, donde durante 30 años estuvo al frente de En los Tiempos de la Radio en Grupo Fórmula, espacio que se convirtió en una referencia del análisis político, económico y nacional. El programa tuvo presencia en México y el sur de Estados Unidos, además de abrir espacios de participación para distintas comunidades, incluyendo a la población migrante.

Tras concluir su etapa en Grupo Fórmula en 2024, Beteta continuó su labor periodística en El Heraldo Radio con el programa Óscar Mario Beteta en El Heraldo de la Tarde, manteniéndose como una de las voces reconocidas del análisis y la opinión pública en México. Su trayectoria estuvo marcada por la combinación entre economía, información y entrevistas con protagonistas de la vida nacional.

Reacciones y condolencias tras la muerte de uno de los referentes del periodismo radiofónico

Tras conocerse su fallecimiento, integrantes del gremio periodístico expresaron mensajes de reconocimiento hacia su carrera y trayectoria. Compañeros de profesión destacaron su trabajo en la radio y su aportación al periodismo mexicano.

En paz descanse Óscar Mario Beteta. 🙏🕊️ pic.twitter.com/C6F08vEyJA — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) September 10, 2026

Mi más sentido pésame a la familia, amigos y colegas de Oscar @MarioBeteta, referente de la radio en México. Tuve el privilegio de conocerlo y coincidir en momentos importantes de mi carrera. Descanse en paz. pic.twitter.com/EkGPyUpQSF — RENE FRANCO (@ReneFranco) September 10, 2026

Lamento profundamente el fallecimiento de Óscar Mario Beteta (@MarioBeteta), referente indiscutible del periodismo radiofónico en México.



Su profesionalismo y trayectoria dejan una huella importante en la vida pública y en los medios de comunicación de nuestro país.



Expreso mis… pic.twitter.com/QFniAjtpyr — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) September 10, 2026

El dolor de despedir a un amigo y compañero.



Esta noche murió aquí en la Ciudad de México el gran Oscar Mario Beteta. Referente del periodismo financiero en nuestro país. Durante más de 30 años trabajamos en @Radio_Formula.



Descanse en paz. A sus familiares, amigos y compañeros… pic.twitter.com/r0oEtTPhdU — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 10, 2026

Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo @MarioBeteta, gran periodista mexicano y una voz reconocida de la radio en nuestro país. Durante muchos años ejerció el periodismo con profesionalismo, carácter y una enorme pasión por informar.



Tuve la fortuna de conocerlo,… pic.twitter.com/yfCZtb2KcZ — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 10, 2026

🕊️ Hoy Grupo Fórmula despide a una de las voces que durante tres décadas formó parte de su historia. El Consejo de Administración, colaboradores y la familia Azcárraga Romandía expresan su más sentido pésame por el sensible fallecimiento de Oscar Mario Beteta. pic.twitter.com/5tUTiAURoK — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 10, 2026

La noticia también generó muestras de apoyo para familiares y personas cercanas al comunicador, quienes recordaron su dedicación durante décadas frente a los micrófonos.

Con su muerte, México despide a una de las voces que formaron parte de la historia reciente de la radio informativa. Su trayectoria queda marcada por años de entrevistas, análisis y cobertura de los acontecimientos que definieron distintas etapas del país.

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