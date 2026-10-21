La camisa de la suerte de Matías Almeyda que podría volver para llevar a Rayados a la Liguilla

Monterrey intenta recuperar terreno en el Apertura 2026 mientras surge la duda de si el estratega usará su cábala

La prenda que le da suerte a Rayados | Imago7

Matías Almeyda necesita encontrar la fórmula para llevar a Monterrey a la Liguilla del Apertura 2026 y quizá tenga una guardada en su propio vestidor: la camisa que utilizó durante la racha positiva de Rayados en la Leagues Cup. El entrenador argentino ha tenido dificultades para darle regularidad al equipo regiomontano durante su primer torneo de Liga MX, pero existe una curiosidad que acompañó algunos de sus mejores resultados desde que llegó al banquillo albiazul.

Se trata de una camisa beige con rayas azules de la marca Purificación García, prenda que Almeyda utilizó durante buena parte del camino de Monterrey hacia la final de la Leagues Cup y que se convirtió en moda entre los aficionados regiomontanos. Rayados consiguió tres victorias y un empate antes de perder el título frente al Toluca, en una racha que convirtió a la camisa en una peculiar cábala del entrenador argentino y los aficionados del equipo albiazul.

¿Cuál es la camisa de la suerte de Matías Almeyda?

Durante la Leagues Cup 2026, Matías Almeyda comenzó a utilizar una camisa beige con rayas azules de la firma Purificación García. La prenda apareció después del debut de Rayados en el torneo y acompañó al entrenador durante cuatro partidos consecutivos sin derrota en tiempo reglamentario.

Almeyda mantuvo la misma elección de vestimenta durante el avance del equipo hasta la final, cuando Monterrey perdió 2-0 frente al Toluca de Antonio Mohamed en Houston, Texas. Después de aquel encuentro, el entrenador dejó de utilizarla en sus compromisos de Liga MX durante el Apertura 2026. Aunque Almeyda no ha confirmado públicamente que considere la camisa un amuleto, la coincidencia entre su vestimenta y los resultados ha convertido a la prenda en una curiosidad de su etapa con Rayados.

¿Cómo le fue a Monterrey con la camisa de la suerte?

Los resultados de Monterrey durante los cinco partidos en los que Almeyda utilizó la camisa fueron positivos, especialmente en la fase de eliminación de la Leagues Cup. Estos fueron los resultados de Rayados:

Partido Resultado Inter Miami vs. Monterrey 1-2 Nashville vs. Monterrey 1-2 Chicago Fire vs. Monterrey 1-2 América vs. Monterrey 2-2 (4-5 en penales) Monterrey vs. Toluca 0-2

El balance fue de tres victorias, un empate y una derrota en tiempo reglamentario. Además, Monterrey consiguió avanzar en la tanda de penales frente al América para disputar la final. La racha invicta terminó precisamente en el partido por el campeonato, cuando Toluca derrotó 2-0 a Rayados.

¿Cómo va Monterrey en el Apertura 2026?

La situación de Rayados en Liga MX es muy distinta a la que vivió durante su participación internacional. Después de 12 jornadas celebradas, Monterrey suma 17 puntos en 11 partidos disputados, producto de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas, además de tener un partido pendiente ante Gallos Blancos en Querétaro.

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El equipo de Almeyda ha tenido dificultades para mantener una racha positiva y consolidarse entre los primeros ocho lugares de la clasificación general. Durante las primeras jornadas, el conjunto albiazul también tuvo que administrar sus esfuerzos entre Liga MX y Leagues Cup, competencia en la que llegó hasta la final y consiguió su clasificación a la Concachampions 2027. Ahora la prioridad es recuperar terreno en el campeonato mexicano.

¿La cábala de Almeyda podría regresar en la recta final?

Monterrey todavía tiene partidos importantes por disputar y necesita mejorar sus resultados para asegurar su presencia en la Liguilla. La camisa de Matías Almeyda no volvió a aparecer después de la final perdida frente al Toluca, pero su historial durante la Leagues Cup la convirtió en una de las curiosidades más llamativas del entrenador argentino.

Con Rayados necesitado de victorias y la clasificación todavía por definirse, queda una pregunta: ¿Matías Almeyda volverá a utilizar su camisa de la suerte? La respuesta estará en la zona técnica, aunque los resultados tendrán que conseguirse dentro de la cancha.