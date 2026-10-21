Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2027: Shelton, Cobolli y Tiafoe encabezan la lista de participantes

El torneo de Acapulco contará con tres jugadores del Top 10 mundial, entre ellos Flavio Cobolli, quien regresará para defender su título

Ben Shelton, encabeza la lista | abiertomexicanodetenis.com/

El Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2027 comienza a definir a sus protagonistas. Mextenis anunció a los primeros seis jugadores confirmados para la edición 34 del torneo, que se disputará del 20 al 27 de febrero en la Arena GNP Seguros de Acapulco. La lista incluye a tres tenistas ubicados entre los diez mejores del mundo y a seis dentro del Top 30 del ranking de la ATP.

El estadounidense Ben Shelton, actual número cuatro del mundo, encabeza la lista de participantes después de una temporada en la que alcanzó la mejor clasificación de su carrera. El tenista de 24 años conquistó nuevamente el Masters 1000 de Canadá, llegó a la final del US Open y elevó a siete su cantidad de títulos profesionales. Además, aseguró su segunda participación consecutiva en las ATP Finals de Turín.

Otro de los nombres confirmados es el italiano Flavio Cobolli, quien regresará a Acapulco para defender el campeonato conquistado en 2026. El jugador de 24 años derrotó en aquella final al estadounidense Frances Tiafoe y posteriormente alcanzó el partido por el título de Roland Garros. Sus resultados le permitieron escalar hasta el sexto lugar del ranking mundial en agosto, la mejor posición de su trayectoria.

Frances Tiafoe también volverá al Abierto Mexicano de Tenis, ahora como el noveno mejor jugador del mundo. El estadounidense buscará una nueva oportunidad de conquistar el torneo después de quedarse con el subcampeonato en 2026. Durante la presente temporada sumó un título en Halle y alcanzó las semifinales del US Open, resultados que lo mantienen entre los principales representantes del tenis estadounidense.

La presencia norteamericana se completará con Brandon Nakashima, número 17 del ranking ATP, quien también disputará el torneo de Acapulco. El estadounidense llegará después de alcanzar su primera final de un Masters 1000 en Canadá. Por su parte, el argentino Francisco Cerúndolo, ubicado en el puesto 21, debutará en el certamen, tras una temporada en la que consiguió dos títulos, incluido el Abierto de Buenos Aires.

El sexto confirmado es el italiano Lorenzo Musetti, actual número 26 del mundo, quien regresará a México después de una temporada marcada por las lesiones. El tenista de 24 años, que anteriormente llegó a ocupar un lugar entre los cinco mejores del ranking ATP, buscará recuperar posiciones y volver a competir por los principales títulos del circuito.

Además de presentar a sus primeros participantes, los organizadores anunciaron novedades para los aficionados. Las jornadas de clasificación del sábado y domingo tendrán un costo de entrada de 350 pesos, mientras que los niños podrán ingresar gratuitamente para disfrutar de las actividades del tradicional Kids Day. También se confirmó que, por primera vez, el sorteo del cuadro principal será abierto al público y contará con la presencia de uno de los jugadores participantes.

Mextenis adelantó que en los próximos días anunciará a más tenistas confirmados para la edición 2027, además de nuevas actividades y experiencias para los asistentes. Los aficionados interesados en adquirir entradas podrán consultar la información en el sitio oficial del torneo, abiertomexicanodetenis.com, donde serán dirigidos a la plataforma Mextenis Account Manager de Ticketmaster para gestionar sus boletos digitales.