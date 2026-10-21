Malacateco vs Comunicaciones, en vivo: resultado y goles de la reanudación del partido

Se disputan los últimos 45 minutos del partido que se suspendió en la noche del martes.

Malacateco y Comunicaciones no pudieron terminar el partido | Facebook: Malacateco

Malacateco y Comunicaciones disputan este miércoles 21 de octubre los 45 minutos pendientes de su partido por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro continúa en el estadio Santa Lucía, en Malacatán, con el marcador 0-0 después de que la lluvia impidiera jugar el segundo tiempo el martes.

Los dos equipos necesitan sumar para mejorar su posición en el campeonato. Antes del inicio de este compromiso, Malacateco ocupaba el décimo puesto con 15 puntos, mientras que Comunicaciones marchaba undécimo con 14 unidades. Los Cremas tienen la oportunidad de superar a los Toros en la clasificación si consiguen la victoria.

Listos para los segundos 45 minutos ⚽👻 #VamosCremas https://t.co/WJIka0xW1B — Comunicaciones FC (@CremasOficial) October 21, 2026

¿A qué hora se reanuda Malacateco vs Comunicaciones hoy?

La reanudación está programada para este miércoles 21 de octubre de 2026 a las 10:00 horas de Guatemala, en el estadio Santa Lucía. Se disputará el segundo tiempo pendiente, con el empate sin goles registrado al descanso.

¿Cómo quedó el marcador antes de la suspensión?

Malacateco y Comunicaciones terminaron la primera mitad empatados 0-0. Una de las acciones decisivas fue el penalti que Fredy Pérez le detuvo a José Érik Correa, después de que se señalara una falta sobre Roberto Meneses al minuto 22. La intervención del portero de Comunicaciones evitó la ventaja local. Ambos conjuntos afrontan la reanudación con 45 minutos reglamentarios por jugar, además del tiempo añadido que determine el árbitro.

¿Por qué se suspendió el partido entre Malacateco y Comunicaciones?

El encuentro fue suspendido por las fuertes lluvias y la acumulación de agua sobre el terreno de juego. Aunque se completó la primera mitad, las condiciones de la cancha impidieron que se disputara el complemento. La continuidad del partido quedó programada para la mañana del miércoles, con el marcador y el primer tiempo ya disputado como punto de partida.

¿Dónde seguir Malacateco vs Comunicaciones en vivo?

Sigue en Claro Sports el minuto a minuto de la reanudación de Malacateco vs Comunicaciones, con las actualizaciones del marcador, los goles y las principales incidencias del segundo tiempo.

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